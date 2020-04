Pamięci DDR4 RAM zdążyły już na dobre zadomowić się w naszych komputerach, telefonach i laptopach. Wiemy jednak, że producenci pracują nad nowszym standardem – DDR5, który jeszcze w tym roku ma trafić do masowej produkcji. Co przyniesie nowa generacja pamięci?

DDR5 to kolejny standard pamięci RAM, który zastąpi obecny DDR4 i wcześniejszy DDR3. Pierwsze informacje o nowych pamięciach pojawiły się pod koniec 2018 roku. Wracamy do tematu, bo firma SK Hynix ostatnio ujawniła nowe szczegóły o standardzie.

Pamięci DDR5 będą szybsze, pojemniejsze i bardziej energooszczędne

Nowy standard to przede wszystkim zwiększenie przepustowości – ta wzrośnie z 3200 Mbps w przypadku modułów DDR4 do 4800 Mbps w przypadku modułów DDR5 (chociaż w teorii możliwe jest uzyskanie nawet 8400 Mbps!). Producent zapowiada również zwiększenie pojemności modułów. Dotychczasowe kości oferują pojemność 2 – 16 Gb (256 MB - 2 GB), a w przypadku nowszych układów będzie to już 8 - 64 Gb (1 - 8 GB). Pozwoliłoby to na tworzenie modułów DIMM o pojemności 64 GB (!).

Standard DDR5 pozwoli na wykorzystanie 32 banków (podzielonych na 8 grup), więc dwukrotnie więcej niż w przypadku standardu DDR4 (tutaj można wykorzystać 16 banków podzielonych na 4 grupy). Ponadto długość pakietu zostanie podwojona z 8 do 16. Zmiany przekładają się na zwiększoną przepustowość. Co ważne, do tej pory nie można było wykonywać innych operacji w trakcie odświeżania pamięci. Zmieni to się w nowym standardzie za sprawą metody Same Bank Refresh.

Najważniejszą zmianą ma być jednak przeprojektowany system korekcji błędów. Do tej pory taka funkcja byłą dostępna tylko w przypadku specjalnych modułów. W pamięciach DDR5 każdy układ zostanie wyposażony w korekcję ECC (error correction code) i ECS (error check and scrub). W przypadku dużej liczby modułów możliwe będzie także zastosowanie obwodu Decision Feedback Equalization (DFE), który eliminuje szumy przy wysokich częstotliwościach pracy.

Pomimo zwiększonej przepustowości i pojemności, nowy standard zmniejszy pobór energii elektrycznej. Napięcie zasilające VDD będzie wynosić 1,1 V (w DDR4 było to 1,2 V), co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną nawet o 20%.

Kiedy premiera pamięci DDR5 RAM?

SK Hynix zapowiada, że rozpocznie masową produkcję pamięci DDR5 jeszcze w rym roku – początkowo będą to układy o przepustowości 16 Gb/s wykonane w procesie technologicznym klasy 10 nm. Nowe pamięci znajdą zastosowanie w najnowszych branżach IT - począwszy od serwerów, przez sieć 5G, a skończywszy na autonomicznych samochodach. Wiemy, że nowe pamięci mają być obsługiwane przez nadchodzące procesory Intela dla serwerów.



Moduł pamięci DDR5 DIMM od SK Hynix

Popyt na nowe pamięci już od początku może być bardzo wysoki i będą one agresywnie wypierać standard DDR4. Według firmy badawczej International Data Corporation (IDC), kości DDR5 w 2021 roku będą stanowić 22% rynku, a w 2022 roku ich udział wzrośnie do 43%.

Źródło: SK Hynix

