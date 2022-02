Wygląda na to, że atrakcyjność oferty Netflix nieco spadnie, zwłaszcza w oczach osób sympatyzujących z bohaterami Marvela.

Daredevil, The Punisher i inne seriale Marvela znikną z Netflix

Netflix to najpopularniejszy i mogący pochwalić się najbogatszą (nie mylić z najlepszą, bo z tym można dyskutować) ofertą serwis streamingowy na świecie. Konkurencja wydaje się jednak coraz bardziej zdeterminowana do tego, aby skuteczniej odbierać mu widzów. Najświeższe wydarzenia to być może pokłosie właśnie takiego stanu rzeczy.

Branżowe media obiegają informacje, iż z Netflix znikną seriale przygotowane we współpracy z Marvel Television. Na liście znalazło się kilka propozycji, w tym naprawdę dobrze oceniane Daredevil, a zwłaszcza The Punisher. Pełne zestawienie możecie zobaczyć poniżej. Wszystkie tytuły łączy nie tylko Marvel, ale również czas, jaki pozostał abonentom Netflix na oglądanie - do 28 lutego.

Te seriale wkrótce opuszczą Netflix

Daredevil (sezony 1-3)

Jessica Jones (sezony 1-3)

Luke Cage (sezony 1-2)

Iron Fist (sezony 1-2)

The Defenders (miniserial)

The Punisher (sezony 1-2)



The Punisher na Netflix tylko do 28 lutego, adnotacja na karcie produktu nie pozostawia wątpliwości.

Dlaczego Netflix traci seriale Marvela?

Oficjalny komunikat nie został wydany, ale najprawdopodobniej licencja platformy na omawiane treści wygasła, a chętnych do jej przedłużenia zabrakło. I to nie dziś czy wczoraj, ale już wcześniej. Netflix i Marvel romansowali od 2012 roku, aczkolwiek od dłuższego czasu nie przygotowano nic nowego, w ofercie pozostawały jedynie produkcje sprzed kilku lat, aczkolwiek to nadal smakowite kąski. Na tyle, że z pewnością nie zabraknie chętnego do ich przejęcia.

I będzie sporym zaskoczeniem, jeśli ostatecznie wymienione seriale nie trafią na Disney+, dołączając tam zresztą do innych treści związanych z Marvelem. To właśnie Disney+ typowany jest do roli tego serwisu, który w dłuższej perspektywie czasu może stanowić dla Netflix największe zagrożenie. A powiązania Marvela i Walt Disney Studios są powszechnie znane.

Źródło: republicworl, foto: Netflix