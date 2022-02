Projekt Adam to jedna z ważniejszych filmowych nowości, jakimi Netflix uraczy swoich widzów w pierwszym kwartale tego roku. Kiedy dokładnie?

Projekt Adam nową produkcją science fiction od Netflix

Mamy tutaj do czynienia z produkcją, która w przedbiegach skazywana jest na sukces, przynajmniej komercyjny. W Projekt Adam zaangażowane są osoby, które stały za Free Guy, komedii, która na brak zainteresowania nie narzekała, a i oceny zgarnęła całkiem dobre. Również w tym przypadku za reżyserię odpowiada Shawn Levy, z kolei w główną rolę wciela się Ryan Reynolds.

Różnic znajdziemy jednak więcej i nie chodzi tylko o fakt, iż w tym przypadku zamiast do kin zainteresowani udadzą się na Netflix. Projekt Adam zasili katalog filmów science fiction oferowanych na tej platformie. Zarys fabularny powinien spodobać się tym, którzy lubią tematykę podróży w czasie. Jak głosi bowiem oficjalny opis, „podróżujący w czasie pilot wraz z młodszą wersją samego siebie i swoim zmarłym ojcem stara się pogodzić z przeszłością i ocalić przyszłość”. Netflix do tej pory nie promował tej produkcji, ale w końcu zdecydowano się to zmienić i opublikowano pierwszy zwiastun.

Zwiastun filmu Projekt Adam

Kiedy premiera filmu Projekt Adam?

Poza Ryanem Reynoldsem w omawianym filmie wystąpią też Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Catherine Keener i Zoe Saldana. Scenariusz to wspólne dzieło Jonathana Troppera, T.S. Nowlina, Jennifer Flackett i Marka Levina.

Jak podoba Wam się pierwsza zapowiedź Projekt Adam? Premiera filmu odbędzie się już 11 marca. Póki co, poza zwiastunem, można jeszcze rzucić okiem na oficjalny plakat. Trzeba przyznać, że całkiem klimatyczny.

Źródło: Netflix