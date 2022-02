Disney rozpoczął podgrzewanie atmosfery wokół serialu Obi-Wan Kenobi. Wprawdzie na zwiastun wciąż musimy poczekać, ale poznaliśmy datę premiery.

Serial Obi-Wan Kenobi zadebiutuje w maju

W uniwersum Gwiezdnych Wojen wciąż nie brakuje miejsc i historii, których nie widzieliśmy jeszcze na ekranach kin i telewizorów. Disney również jest takiego zdania i dlatego też zdecydował się na przygotowanie (wraz z Lucasfilm) serialu Obi-Wan Kenobi. W końcu wychodzi on z cienia.

Liczący na pierwszy zwiastun mogą być nieco rozczarowani, bo jeszcze go nie zaprezentowano. Nieoficjalnie mówi się, że taki stan rzeczy ulegnie zmianie lada moment, co ujawniona data premiery również może potwierdzać. Nie jest ona bowiem odległa. Serial Obi-Wan Kenobi zadebiutuje 25 maja.

Gdzie można będzie obejrzeć Obi-Wan Kenobi?

Obi-Wan Kenobi będzie dostępny na Disney+. Co to oznacza dla nas? Cóż, sytuacja wydaje się lepsza niż jeszcze kilka tygodni temu, kiedy losy tej platformy w naszej części Europy pozostawały owiane tajemnicą. Pod koniec stycznia ogłoszono, że Disney+ wejdzie do Polski latem.

Obi-Wan Kenobi, czyli nowa opowieść o mistrzu Jedi

Tytuł serialu nie pozostawia wątpliwości odnośnie tego, na jakiej postaci będzie się skupiać. To oczywiście Obi-Wan Kenobi, w roli którego wystąpi Ewan McGregor. Ceniony aktor zrobi to zresztą nie pierwszy raz, co również powinno ucieszyć spore grono widzów. Fabularnie trzeba będzie odnieść się do filmu Gwiezdne wojny: część III - Zemsta Sithów, akcja serialu ma rozgrywać się kilka lat później. Fani Gwiezdnych Wojen już pewnie wiedzą, że oznacza to również powrót Dartha Vadera, a jednocześnie wcielającego się w niego Haydena Christensena.

W obsadzie serialu poza wymienioną już dwójką pojawią się również między innymi Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani czy Simone Kessell. Za scenariusz odpowiada Joby Harold, który ma w CV filmy Król Artur: Legenda miecza i Armia umarłych, w obydwu przypadkach współtworzył scenariusze. Reżyserią Obi-Wan Kenobi zajęła się natomiast Deborah Chow, która ostatnio pracowała przy innej produkcji dla Disney+ i to nie byle jakiej, bo The Mandalorian.

Źródło: Disney