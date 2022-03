Kolejni użytkownicy serwisu Netflix muszą przygotować się na większe wydatki. I tym razem cennik zostanie zaktualizowany dla sporego grona.

Netflix drożeje w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Zarządzający wciąż najpopularniejszym serwisem VOD na świecie ogłosili podwyżki w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jak duże będą? Zauważalne, bo w Wielkiej Brytanii wyniosą 1 euro za plan Podstawowy (do 6,99 funtów) i plan Standard (do 10,99 funtów) oraz 2 euro za plan Premium (do 15,99 funtów). W Irlandii natomiast wymienione plany podrożeją odpowiednio o 1 euro, 2 euro oraz 3 euro, będą teraz kosztowały 8,99 euro, 14,99 euro oraz 20,99 euro.

Niejako tradycyjnie w tego typu przypadkach, zmiany wchodzą w życie natychmiast dla nowych abonentów, obecni użytkownicy serwisu otrzymają odpowiednie powiadomienie z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Z ostatnich danych wynika, iż Netflix ma obecnie w Wielkiej Brytanii około 14 milionów subskrybentów. W Irlandii liczba jest oczywiście mniejsza, mówi się o około 600 tysiącach. Łącznie to spore grono. Warto też odnotować, że jest to druga podwyżka cen w tym regionie w ciągu ostatnich 18 miesięcy (chociaż wcześniej nie dotyczyła najniższego planu, teraz i on został dotknięty zmianami).

To nie pierwsze podwyżki Netflix w tym roku

Wydaje się, że można już mówić o kolejnej fali podwyżek, która rozpoczęła się za oceanem. W styczniu zaktualizowano cennik w Ameryce Północnej. Trudno dziwić się sugestiom, że po Wielkiej Brytanii i Irlandii przyjdzie pora na kolejne europejskie kraje.

Absolutnie nie zaskakuje również podawana argumentacja co do powodów stojących za rosnącymi cenami. W krótkim oświadczeniu znów wspomniano o tym, iż odzwierciedla to inwestycje, jakie Netflix poczynił w celu rozbudowy katalogu i tworzenia kolejnych materiałów.

Ile kosztuje Netflix w Polsce?

Póki co na polskim rynku ceny abonamentu Netflix zaczynają się od 29 zł miesięcznie. Szczegóły możecie znaleźć w naszej publikacji przedstawiającej dokładne porównanie poszczególnych planów.

Źródło: variety, foto: pixabay