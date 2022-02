Nie da się nie zauważyć, że Netflix wyraźnie przyśpieszył z kampanią promującą serial Wikingowie: Walhalla. Trudno się temu dziwić, bo premiera coraz bliżej, a apetyty co do wyników oglądalności są tu niemałe.

Wikingowie: Walhalla, czego się spodziewać?

Trochę informacji na temat omawianego serialu pojawiło się już wcześniej. Także tych przybliżających nieco fabułę i bohaterów, jakich można będzie tu spotkać. Ostatni materiał wideo przygotowany przez Netflix odbiega od poprzednich. Wprawdzie możemy zobaczyć tu kilka scen, a nawet zdjęć zza kulis, ale najważniejsze wydają się komentarze producentów wykonawczych i aktorów, którymi całość została opatrzona.

Tym razem to właśnie oni zdradzają, czego mogą spodziewać się widzowie. Chociaż fabuła nowego serialu będzie prezentowała wydarzenia rozgrywające się 150 lat po tych z oryginalnej sagi, a świat będzie już nieco inny, fani powinni się tu bardzo szybko odnaleźć. Z drugiej strony, ma być to również serial będący dobrym wprowadzeniem dla tych, którzy niewiele wiedzą o Wikingach. Czy uda się to połączyć? I czy rację bytu mają deklaracje o wiernie odwzorowanych realiach?

Póki co pewne jest, że główną oś historii stanowić mają losy trzech postaci - Haralda Sigurdssona, a także Leifa Eriksona i jego siostry Freydis Eriksdotter. Każdą wyróżnia odmienny charakter, mają też inne cele. Stwierdzenie jednak, że nie pojawią się inne bardzo ważne postacie byłoby nie na miejscu. Wedle zapewnień, akcja i scenariusz są tu na miarę kinowego hitu.

Wikingowie: Walhalla wideo zza kulis

Kiedy premiera serialu Wikingowie: Walhalla?

Powody do optymizmu daje fakt, iż jedną z najważniejszych osób czuwających nad Wikingowie: Walhalla jest Jeb Stuart. To właśnie on odpowiada za scenariusz (ale nie tylko), a w przeszłości spod jego ręki wyszły takie filmy jak pierwsza Szklana pułapka, Osadzony, W słusznej sprawie czy Ścigany.

Nie ulega wątpliwości, że Wikingowie to jeden z najpopularniejszych, ale też najlepszych (co do ostatniego sezonu niektórzy mogliby dyskutować) seriali, jakie pojawiły się na Netflix. Czy na temat Wikingowie: Walhalla można będzie za jakiś czas powiedzieć to samo? Przekonamy się. Premiera już 25 lutego.

Oglądaliście serial Wikingowie? Zamierzacie rzucić okiem na sequel?

Źródło: Netflix Polska