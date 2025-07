Netflix zastosował generatywną sztuczną inteligencję w serialu "The Eternaut" do stworzenia sceny z walącym się budynkiem, co pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów produkcji.

Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w kolejnych branżach. Modele są już na tyle rozwinięte, że pozwalają generować wysokiej jakości fragmenty wideo, co może okazać się przydatne dla producentów. Netflix użył tego rozwiązania: jest szybciej i taniej.

Netflix stawia na sztuczną inteligencję

Netflix po raz pierwszy użył generatywnej sztucznej inteligencji do stworzenia sceny w swoim oryginalnym serialu science fiction "The Eternaut" - informuje The Verge. Podczas ostatniej konferencji prasowej, Ted Sarandos - współdyrektor Netflix - podkreślił, że dzięki AI proces tworzenia efektów specjalnych był dziesięciokrotnie szybszy niż przy użyciu tradycyjnych narzędzi.

Sarandos wyjaśnił, że zespół kreatywny serialu wykorzystał AI do wygenerowania sceny z walącym się budynkiem w Buenos Aires. Zastosowanie AI nie tylko przyspieszyło produkcję, ale również znacznie obniżyło koszty, co w przypadku budżetu serialu było kluczowe.

Netflix wprowadził także nową funkcję wyszukiwania opartą na AI, która umożliwia użytkownikom znajdowanie treści za pomocą fraz konwersacyjnych. Dodatkowo, platforma planuje używać AI do integracji przerw reklamowych z treściami, co pozwoli na bardziej spersonalizowane doświadczenia dla widzów.

Przykładów jest więcej

Innym przykładem wykorzystania generatywnej AI jest teledysk Quebonafide. Dzięki zastosowaniu tych narzędzi udało się usprawnić cały proces i rzecz jasna zmniejszyć koszty produkcji.

