Polski raper Quebonafide powraca i robi to z przytupem. Najnowszy teledysk, który stworzył prof. Andrzej Dragan, to nie tylko ciekawa wizja artystyczna – to również pokaz możliwości narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji. Oto jak powstał teledysk napędzany AI.

Jeśli nudzą was tematy związane ze sztuczną inteligencją, to mamy dobrą wiadomość: będzie tego więcej. Narzędzia napędzane AI rozwijają się w zawrotnym tempie i znajdują zastosowanie w kolejnych branżach. Tym razem chodzi o branżę muzyczną. Najnowszy teledysk polskiego rapera Quebonafide do utworu “FUTURAMA 3” to dowód na to, że rewolucja dzieje się na naszych oczach.

Quebonafide z teledyskiem napędzanym AI

W opisie klipu czytamy, że polski raper “trochę się stęsknił” za fanami. Wyrazem tej tęsknoty jest teledysk do utworu “FUTURAMA 3”. W prace nad nim zaangażowany był prof. Andrzej Dragan, którzy wykorzystał sztuczną inteligencję. Czy efekt jest zadowalający? Przekonajcie się sami, zanim przejdziemy do szczegółowego opisania roli AI w poniższym wideoklipie.

Prof. Andrzej Dragan na swoim profilu w serwisie X ujawnia niuanse. Po pierwsze, “wszystkie tła scenograficzne z nowego klipu dla Quebo (np to na zdjęciu poniżej) generowałem w Midjourney”. Po drugie, teledysk zawiera wiele ujęć i przejść stworzonych w generatorach takich jak Runway, Luma Dream Machine oraz Stable Diffusion. Uzyskane efekty przeskalowane zostały w Topaz Labs.

Dodatkowo prof. Andrzej Dragan posiłkował się deep fake’ami stworzonymi na specjalnie wyszkolonych modelach generatywnej sztucznej inteligencji. To zdecydowanie coś więcej niż eksperyment. Przeglądając sekcję komentarzy pod teledyskiem, nie znalazłem krytycznych uwag co do jakości wykonania wideoklipu.

rozwiń

Szybciej, taniej i lepiej?

Załączony wątek w serwisie X zawiera ciekawe wnioski. Prof. odpowiada na pytania internautów i dowiadujemy się, że dzięki zaangażowaniu AI koszt produkcji był mniejszy. Nie wiemy, ile konkretnie, więc musimy zadowolić się lakoniczną odpowiedzią o treści: “Minimum rząd wielkości różnicy w budżecie”.

AI pozwoliło również zaoszczędzić czas, to zapewne też wpłynęło na mniejsze koszty produkcji. Sztuczna inteligencja pozwoliła “zamknąć wszystkie zdjęcia w jednym dniu”.

Napiszcie w sekcji komentarzy, czy podoba wam się nowy teledysk Quebonafide. Możecie nawet przeprowadzić mały eksperyment i pokazać go nieświadomym znajomym. Czy “wyczują” oni sztuczną inteligencję w klipie? Oto jest pytanie!

Źródło: X, YouTube