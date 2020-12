Seven: Enhanced Edition to jedna z tych polskich gier, które bez wątpienia warto mieć w swojej kolekcji. Aktualnie czekają Cię inne wydatki? Nic nie szkodzi, bo grę można mieć za free.

Seven: Enhanced Edition za darmo na Humble Store

Do darmowych gier przyzwyczajeni są posiadacze kont na Epic Games Store, gdzie udostępniane są one bardzo regularnie. Niekiedy okazje trafiają się jednak również w innych miejscach. Tym razem na Humble Store, gdzie można odebrać Seven: Enhanced Edition.

Nie ma haczyków, wystarczy na oficjalnej stronie sklepu skorzystać z przycisku GET THE GAME i zapisać się do newslettera. Otrzyma się wtedy kod pozwalający na aktywację gry na platformie GOG.COM. Jedyne o czym trzeba pamiętać to ograniczony czas, oferta obowiązuje tylko do 9 grudnia do godziny 19:00.

Polskie, dobre RPG

O czym tutaj mowa? Seven: Enhanced Edition to rozszerzone wydanie gry Seven: The Days Long Gone przygotowanej przez polskie studio Fool's Theory. Zawiera podstawową wersję gry oraz dodatek Drowned Past, a także dodatkowe zestawy broni, strojów czy umiejętności, a dodatkowo kilka usprawnień technicznych.

Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, Seven: The Days Long Gone to gra RPG. Zebrała dość dobre recenzje, średnia dobiła do około 70%. Więcej o plusach i minusach zabawy możecie dowiedzieć się także z naszej recenzji.

