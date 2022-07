No More Heroes 3 zadebiutowało na Switchu niemalże rok temu. Gra zebrała dość dobre oceny od recenzentów i graczy. Tymczasowa ekskluzywność produkcji niedługo się skończy. Kiedy i na jakich platformach pojawi się NMH3?

No More Heroes w momencie premiery było ekskluzywnym tytułem na Nintendo Switch. Twórcy gry od jakiegoś czasu zapowiadali pojawienie się tytułu na innych platformach i ostatnio potwierdzili, kiedy dokładnie to nastąpi:

W No More Heroes 3 gracze wcielają się w ekscentrycznego zabójcę, Travisa Touchdown, znanego z poprzednich części serii. Bohater wraca do fikcyjnego miasta Santa Destroy i na miejscu odkrywa, że nad kalifornijską metropolią unosi się ogromna platforma. Jak się okazuje, przebywają na niej kosmici, których celem jest zniszczenie Ziemi. Travis otrzymuje misję, by uratować planetę przez zagładą.

Kiedy i na jakie platformy trafi gra?

No More Heroes 3 pojawi się na PC (Steam) 11 października, a 3 dni później na konsolach: PS5, PS4, Xbox One i Xbox Series X/S. Grę można już zakupić w przedsprzedaży, za 55.99 dolarów (ok. 261 zł).

