Jeśli cenicie sobie portfolio 11 bit studios i gry oferujące emocjonalne doświadczenia, powinniście zacierać ręce na myśl o South of the Circle.

Kiedy premiera South of the Circle

Na temat South of the Circle pisaliśmy w kwietniu, przy okazji zapowiedzi tego projektu. Okazuje się, że nie będziemy długo czekać na premierę. Dziś rodzime 11 bit studios ujawniło, że przygotowywana przez State of Play gra South of the Circle trafi w ręce zainteresowanych graczy tak naprawę już za moment, bo 3 sierpnia.

Zagrać można będzie na jednej z kilku platform docelowych. South of the Circle powstaje z myślą o PC (Steam, GOG) oraz konsolach Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Zwiastun gry South of the Circle

O czym opowie nowa gra 11 bit studios?

11 bit studios stara się dość rozważnie dobierać gry pod swoje skrzydła. Skupia się na produkcjach pełnych emocji i dających do myślenia. Właśnie taką ma być South of the Circle rozgrywające się w latach 60-tych, w czasach Zimnej wojny. Gdy splatają się kariera, miłość i pragnienie dotrzymywania obietnic, to wybory stojące przed bohaterem nie mogą być łatwe. Trzeba będzie więc dobrze się nad nimi zastanawiać, ale to już zadanie czekające na graczy.

„W South of the Circle podążasz krokami protagonisty Petera, którego los wiedzie w zamarznięte na kość zakątki Antarktyki. Tam, na styku przeszłości i teraźniejszości, zderzających się w jego umyśle, Peter musi nie tylko walczyć o przetrwanie, ale także przemyśleć swoje życie i wybory, jakich dokonał po drodze.”

Kinowa historia ma zostać ożywiona dzięki gwiazdorskiej obsadzie aktorów użyczających bohaterom głosów. Są wśród nich między innymi Anton Lesser (Gra o Tron, Star Wars: Andor), Gwilym Lee (Bohemian Rhapsody), Olivia Vinall (The Woman in White), Richard Goulding (The Crown) czy Adrian Rawlins (Czarnobyl).

