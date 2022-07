Prace nad Saints Row zostały zakończone. To oznacza, że nie będzie opóźnień i gra faktycznie zadebiutuje już w przyszłym miesiącu.

Saints Row gotowe. Premiera w przyszłym miesiącu

Już w przyszłym miesiącu historia Saints Row rozpocznie się od nowa. Reboot serii, będący równocześnie jej piątą odsłoną, oficjalnie osiągnął status złoty, co oznacza, że prace programistyczne dobiegły końca i pozostały już tylko kwestie certyfikacji, wypalania płyt czy przygotowywania pudełek do dystrybucji.

Saints Row będzie zatem jedną z nielicznych ostatnio gier, które ograniczą się do zaledwie jednej obsuwy. Zakończenie prac oznacza, że uda się dotrzymać zapowiadanego pod koniec ubiegłego roku terminu, mianowicie 23 sierpnia 2022 roku. W tym miejscu należy też przypomnieć, że platformami docelowymi są komputery osobiste oraz konsole PlayStation i Xboksy tej i poprzedniej generacji.

Warto czekać na nowe Saints Row?

Nowe Saints Row przedstawi wydarzenia sprzed pierwszej części serii, a więc opowie o początkach tytułowego gangu. Pod względem rozgrywki natomiast będziemy mieli do czynienia z tym, do czego ten cykl zdążył nas już przyzwyczaić, a więc z czymś, co można by nazwać luźniejszą i bardziej zwariowaną alternatywą dla GTA.

Twórcy obiecują, że w świecie gry będzie co robić. Trafimy zresztą na największą i najbardziej zróżnicowaną mapę w historii serii, a jej pięć dzielnic będziemy mogli swobodnie eksplorować, zarówno pieszo, jak i najrozmaitszymi wehikułami drogowymi i powietrznymi.

