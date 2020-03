Zgodnie z zapowiedziami, firma HMD Global przedstawiła dziś kilka nowości zmierzających na rynek mobilny. Najciekawsza z nich to smartfon Nokia 8.3 5G, o którym powinniśmy słyszeć dość często.

Premiera smartfona Nokia 8.3 5G za nami

Jak informowaliśmy już wcześniej, HMD Global zostało oficjalnym partnerem telefonicznym filmu No Time to Die. Kilka postaci będzie korzystało ze smartfonów z logo Nokia, będący w centrum uwagi James Bond ma nosić w kieszeni właśnie Nokię 8.3 5G. Co ma ona do zaoferowania?

Producent najmocniej akcentuje fakt, iż zastosowano tu moduł łączności 5G z obsługą większej ilość pasm niż w jakimkolwiek dotychczas wypuszczonym na rynek modelu. Pod względem wydajności mówimy tutaj o typowym przedstawicieli średniego segmentu, w obudowie zamknięto ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G i 6 GB lub 8 GB pamięci RAM (w zależności od wariantu). Zaakcentować trzeba przy tym czysty system Android 10 (Android One).

Wedle zapewnień mocną stroną smartfona będą możliwości fotograficzne oraz czas pracy na baterii. Zastosowano tutaj aparat główny z obiektywami: podstawowym 64 Mpix, szerokokątnym 12 Mpix, makro 2 Mpix oraz do wykrywania głębi 2 Mpix, tradycyjnie w przypadku tego producenta z optyką ZEISS. Bateria o pojemności 4500 mAh ma wystarczać na dwa dni pracy.

Nokia 8.3 5G specyfikacja techniczna

Android 10, Android One

6.81-calowy ekran 20:9, Full HD+ (1080 x 2400 pikseli), HDR

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G z Adreno 620

6 GB / 8 GB RAM

64 GB / 128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 64 Mpix + 12 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix

kamera przednia 24 Mpix

5G, LTE, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), dual SIM

czytnik linii papilarnych

bateria 4500 mAh, ładowanie 18W

wymiary 171.90 x 78.56 x 8.99 mm

Ile kosztuje Nokia 8.3 5G?

Nokia 8.3 5G w wariancie 6 GB RAM + 64 GB została wyceniona na 599 euro. Za wariant 8GB RAM + 128 GB trzeba będzie zapłacić 649 euro. Sprzedaż rozpocznie się latem.

Wszystko wskazuje na to, że na naszym rynku oferowany będzie tylko pierwszy z wymienionych wariantów. Jego cena wyniesie 2899 złotych.

Źródło: Nokia Mobile

