Epic Games Store aktualizuje ofertę na darmowe granie. Użytkownicy platformy mogą przypisać na stałe do swojego konta grę The Operator. Wszystko wskazuje na to, że warto to zrobić – to naprawdę dobrze oceniana produkcja.

Czas najwyższy odebrać kolejną darmową grę w Epic Games Store. The Operator to dzieło opracowane przez studio Bureau 81. Tytuł ujrzał światło dzienne w 2024 r., a więc gra dość szybko znalazła się w ofercie Epic Games Store. Czy to sugeruje, że mamy do czynienia z nieudaną produkcją? Wcale nie.

The Operator za darmo w Epic Games Store

The Operator jest grą detektywistyczną. W toku rozgrywki wcielamy się w pracownika FDI (skojarzenie z FBI jest całkiem słuszne) którego zadaniem jest udzielanie wsparcia agentom terenowym. By wywiązać się z powierzonego zadania, należy wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie – protagonista w The Operator pracuje zza biurka.

W rękach gracza spoczywa ogromna odpowiedzialność, bowiem w The Operator należy rozwikłać tajemnicze morderstwa, a nawet cyberataki. Czujność jest wskazana, podobnie jak spryt i trzeźwość umysłu. Wygląda na to, że pomysł na tego typu grę okazał się strzałem w dziesiątkę.

Czy warto zagrać?

Tytuł został bardzo ciepło przyjęty. The Operator na platformie Steam oceniono ponad 6200 razy, z czego 92 proc. recenzji to te pozytywne. Solidna rekomendacja ze strony graczy. Na plus również fakt, że wymagania sprzętowe są łaskawe. Nie potrzeba mocnego PC, by cieszyć się grą. Oto zalecana konfiguracja:

Procesor: Intel i5 lub równoważny

Pamięć: 4 GB RAM

Karta graficzna: GTX 970

DirectX: wersja 9.0

Miejsce na dysku: 3 GB dostępnej przestrzeni

Gra jest dostępna do odebrania za darmo na platformie Epic Games Store. Oferta wygaśnie 26 czerwca o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Źródło: Epic Games Store, Steam