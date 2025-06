AMD szykuje tani procesor do gier. Ryzen 5 9600X3D będzie nowym hitem?

Firma AMD przypadkowo ujawniła prace nad procesorem Ryzen 5 9600X3D. Nowy model może okazać się hitem w segmencie tanich komputerów do gier.

Premiera procesorów AMD Ryzen 9000 i 9000X3D okazała się strzałem w dziesiątkę. Nowe jednostki wprowadzają poprawę wydajności, a przy tym są dostępne w coraz niższych cenach.

Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i pracuje nad kolejnymi procesorami. W dokumentacji sterowników dla karty graficznej Radeon AI PRO R9700 pojawiły się wpisy, które sugerują pojawienie się ciekawego modelu dla graczy.

Procesor Ryzen 5 9600X3D

Mowa o modelu AMD Ryzen 5 9600X3D, który do tej pory nie pojawiał się w żadnych materiałach producenta.

Co prawda producent nie ujawnia jeszcze szczegółowej specyfikacji procesora, ale z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że będzie to specjalna wersja modelu Ryzen 5 9600X. Nowy układ prawdopodobnie zaoferuje 6 rdzeni i 12 wątków opartych na architekturze Zen 5, wzbogaconych o pamięć 3D V-Cache – najpewniej w formie dodatkowego chipletu z 64 MB pamięci L3.

Nie znamy jeszcze taktowania ani współczynnika TDP procesora. Można jednak przypuszczać, że – podobnie jak w innych modelach z serii Ryzen 9000X3D – jednostka będzie miała odblokowany mnożnik, co pozwoli na jej podkręcanie.

Model AMD Ryzen 5 9600 AMD Ryzen 5 9600X AMD Ryzen 5 96003D Generacja Zen 5 Zen 5 Zen 5 Rdzenie/wątki 6/12 6/12 6/12 Taktowanie/Boost 3,8/5,2 GHz 3,9/5,4 GHz ??? Pamięć L2 6x 1 MB 6x 1 MB 6x 1 MB Pamięć L3 32 MB 32 MB 32 + 64 MB Kontroler RAM DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 TDP 65 W 65/105 W ? Cena 1000 zł 900 zł ?

Nowy hit wśród graczy?

Dodatkowa pamięć podręczna powinna przełożyć się na wyższą wydajność w grach – podobnie jak miało to miejsce w przypadku 8-rdzeniowego modelu Ryzen 7 9800X3D.

Cena procesora pozostaje na razie nieznana. Jeśli jednak AMD zdecyduje się na atrakcyjną wycenę, Ryzen 5 9600X3D może okazać się świetnym wyborem do budowy niedrogich komputerów gamingowych. Niewielka liczba rdzeni sugeruje, że nie będzie to najlepsza propozycja do zastosowań twórczych.