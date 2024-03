Kolejny smartfon tej marki zaprojektują… klienci. Takiej akcji jeszcze nie było

Nothing zaprasza swoich fanów do współtworzenia kolejnego telefonu.

Nothing Phone (2a) to najnowszy smartfon londyńskiej marki, który - dzięki przezroczystej i świecącej obudowie - wizualnie już sam w sobie mocno wyróżnia się z tłumu. Jego specjalna edycja ma szansę wyglądać jeszcze oryginalniej.

Nothing Phone (2a) w edycji zaprojektowanej przez społeczność

Producent zapowiedział konkurs, w ramach którego wybrane zostaną cztery osoby, które wezmą udział we współtworzeniu specjalnej edycji Nothing Phone’a (2a). Całość podzielono na cztery etapy:

etap I (marzec) - Nothing zbierze pomysły na wygląd telefonu i wybierze najlepszy;

etap II (maj) - konkurs na zestaw tapet, które będą wizualnie pasować do zwycięskiego produktu i zostaną preinstalowane na smartfonie;

etap III (czerwiec) - wyłoniona zostanie osoba, która zaprojektuje opakowanie zgodne ze stylistyką telefonu;

etap IV (lipiec) - jednemu z członków społeczności powierzone zostanie przygotowanie kampanii marketingowej.

Przypomnijmy, że podstawowa wersja smartfonu Nothing Phone (2a) wygląda tak:

Nothing Phone (2a)

Nothing zapewnia, że zwycięski projekt trafi do masowej produkcji i sprzedaży. Całą akcję zaplanowano na pół roku, a na jej koniec cztery osoby zostaną zaproszone do Londynu, gdzie wezmą udział w wydarzeniu premierowym.

Więcej szczegółów na temat inicjatywy znajdziecie na tej stronie. Swoje zgłoszenia będzie można wysyłać od 26 marca.