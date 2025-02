Nothing Phone (3a) Pro może pozamiatać. Kolejny szczegół ujawniony

Nothing Phone (3a) Pro zapowiada się na jeden z najciekawszych smartfonów w swojej klasie cenowej.

Peryskopowe obiektywy obecne są na rynku smartfonów od jakichś 6 lat, ale wielu producentów wciąż robi z nich wyróżnik segmentu superpremium. Tego typu aparaty znajdziemy chociażby w iPhonie 16 Pro czy Samsungu Galaxy S25 Ultra.

Co prawda kilka marek próbowało uczynić dobry zoom bardziej przystępnym cenowo, ale były do dotychczas głównie eksperymenty, z których producenci szybko się wycofywali. Lata mijają, a dobry zoom to wciąż domena głównie flagowców za 5, 6 czy 7 tys. zł. Ale już niedługo.

Nothing Phone (3a) Pro z peryskopowym teleobiektywem aparatem potwierdzony

Już wcześniej producent dość jasno sugerował, że seria Nothing Phone (3a) jako pierwsza w przypadku tej marki wprowadzi teleobiektywy. Teraz producent sprecyzował, że jeden z nadchodzących modeli - najpewniej Nothing Phone (3a) Pro - zostanie uzbrojony w moduł peryskopowy.

Nothing Phone (3a) Pro - ujawniony fragment obudowy

Fotograficzne wyposażenie smartfonu obejmie:

aparat główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu;

aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym;

aparat 50 Mpix z peryskopowym teleoeobiektywem 3x.

Peryskopowy układ soczewek pozwala na umieszczenie matrycy w poprzek obudowy, a tym samym wydłużenie ogniskowej względem zwykłych teleobiektywów lub zastosowanie większego sensora.

Optyczne przybliżenie 3x w połączeniu z 50-megapikselowym czujnikiem powinno się przełożyć na sensowny zoom hybrydowy. Producent pokusił się już zresztą o kilka zdjęć porównujących Nothing Phone’a (3a) Pro z iPhone’em 16 Pro Max.

Warto odnotować, że seria a obejmuje smartfony ze średniej półki cenowej. Dotychczas najdroższy - Nothing Phone (2a) Plus - kosztował na start niespełna 2000 zł, więc można oczekiwać, że jego następca utrzyma ten poziom.

Premierę serii Nothing Phone zaplanowano na 4 marca.