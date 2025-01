Dlaczego flagowe telefony są tak drogie? Jaki koszt ponosi producent, gdy wprowadza na rynek nowy model telefonu? Nothing postanowił odpowiedzieć na te pytania.

Brytyjski startup Nothing zdążył już zasłynąć ze swojej wyjątkowej otwartości. Za pośrednictwem YouTube’a firma chętnie dzieli się zakulisowymi ciekawostkami, które inni producenci starają się trzymać za kotarą tajemnicy.

Tym razem producent uchylił rąbka tajemnicy na temat kosztów związanych z opracowaniem i produkcją telefonu.

Ile kosztuje stworzenie nowego telefonu?

Nothing skontaktował się z Marquesem Brownlee z pytaniem o jego wymarzony telefon. Znany youtuber wypisał kluczowe elementy wyposażenia, a następnie producent oszacował ich koszt.

Firma podkreśla, że ceny komponentów nie są ustalone na sztywno i tak naprawdę każdy producent negocjuje z dostawcami stawki, które uzależnione są np. od wielkości zamówienia. Nothing, z uwagi na podpisane umowy, nie może ponadto podać swoich stawek, dlatego przytoczone przez niego wyliczenia mają charakter szacunkowy.

Komponenty Koszt Bateria 6000 mAh,

65 W (przewodowo) / 15 W (bezprzewodowo) ok. 13 dol. Wyświetlacz 6,1 cala,

LTPO AMOLED 1-120 Hz,

1440p,

2600 nitów ok. 35 dol. Aparaty • Główny: 200 Mpix Samsung ISOCELL HP2,

• ultraszerokokątny: 50 Mpix Sony IMX563,

• teleobiektyw: 10 Mpix Sony IMX754,

• peryskop: 50 Mpix Sony IMX854,

• przedni: 42 Mpix Sony IMX858,

• oprogramowanie aparatu,

• licencje ok. 80 dol. Pamięć 1 TB pamięci UFS 4.0

16 GB pamięci RAM LPDDR5X ok. 90 dol. Chipset Snapdragon 8 Elite ok. 190 dol. Elektronika Płyta główna, anteny, głośnik, silniczki wybracyjne itp. ok. 15 dol. Opakowanie Przewód, instrukcja, tektura itp. ok. 30 dol. Materiały projektowe Dekoracje, tylna szklana pokrywa itp. ok. 8 dol. Części konstrukcyjne Śruby, komora parowa, ramka, przyciski itp. ok. 10 dol. Inne Koszty związane z patentami i licencjami ok. 29 dol.

Według Nothing, sumaryczny koszt komponentów i licencji niezbędnych do zbudowania takiego wyśrubowanego telefonu to ok. 500 dol., czyli równowartość 2000 zł.

Producent zwrócił przy okazji uwagę, że nawet relatywnie lekkie podkręcenie specyfikacji może wielokrotnie zwiększyć koszt komponentu. Bateria 6000 mAh z 65-watowym ładowaniem ma kosztować mniej więcej 13 dol., podczas gdy za baterię 4700 mAh z ładowaniem 45-watowym, która znalazła się w smartfonie Nothing Phone (2), producent płaci mniej więcej 6 dol.

Najdroższym komponentem w smartfonie ma być flagowy chip, bo Nothing szacuje, że jednostkowa cena topowego układu Qualcomma to równowartość 800 zł. A za tyle - zwłaszcza po doliczeniu VAT-u - można przecież kupić cały smartfon z niższej klasy procesorem.

Oczywiście koszt podzespołów smartfonu to nie wszystko

Nie jest oczywiście tak, że można zamówić z Chin karton z podzespołami, poskładać je jak klocki i nowy telefon gotowy. Producent podkreśla, że dodatkowe koszta obejmują m.in.:

wynagrodzenie dla pracowników;

subskrypcje na oprogramowanie do projektowania kreatywnego, zarządzania projektami, utrzymania serwerów, zabezpieczeń i innych usług;

wytwarzanie prototypów oraz produkcja finalnego produktu;

jednorazowe koszty inżynieryjne związane z opracowaniem produktu;

tzw. koszt własny sprzedaży;

zakup najnowszych produktów konkurentów w celu lepszego poznania rynku;

wytworzenie fizycznych modeli w rzeczywistej skali i wysokiej jakości, odwzorowujących projekt przemysłowy.

Producent szacuje, że same prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem takiego telefonu pochłonęłyby ok. 20 mln dol.

Wizualizacja wymarzonego telefonu MKBHD (fot. Nothing / YouTube)

Wyliczenia te nie uwzględniają jednak kosztów związanych z opracowaniem i aktualizowaniem oprogramowania. Nakładka Nothing OS ma być rozwijana przez zespół ok. 150 programistów.

Nothing dodaje ponadto, że młode i mniejsze marki - z uwagi na brak zaufania ze strony dostawców i fabryk - muszą się godzić na gorsze warunki współpracy niż giganci.

Całe przedsięwzięcie ma obejmować także inne koszta "których było zbyt dużo, by uwzględnić je w tym filmie".

Sumarycznie Nothing szacuje, że wprowadzenie na rynek wspomnianego telefonu pochłonęłoby 23 535 500 dol, czyli jakieś 100 mln zł. A to wszystko bez uwzględnienia kosztów marketingu, bez którego na całym biznesie nie dałoby się zarobić.

Czy mniejszy smartfon to mniejszy koszt produkcji? Okazuje się, że niekoniecznie

Marki takie jak Apple czy Samsung zdążyły już przyzwyczaić klientów do wprowadzania swoich flagowych telefonów w dwóch rozmiarach, przy czym większe telefony kosztują o kilkaset złotych więcej. Nie oznacza to jednak, że sama produkcja większych telefonów także jest droższa.

Nothing zauważa, że im większa skala sprzedaży, tym więcej kosztów jest amortyzowanych. Producent podaje przy tym twarde dane, według których duże telefony sprzedają się znacznie lepiej od małych.

Sprzedaż smartfonów z podziałem na wielkość ekranów (fot. Nothing / Canalys)

Producent wspomina, że w jego przypadku wprowadzenie na rynek telefonu z mniejszym wyświetlaczem wiązałoby się z wyższymi kosztami. Ma to być powód, dla którego wiele marek w ogóle się na to nie decyduje i ma w swojej ofercie wyłącznie smartfony z ekranami powyżej 6,5 cala.