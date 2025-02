Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Pro zapowiadają się na jedne z najciekawszych smartfonów tego roku.

Podczas gdy brytyjska firma Nothing dopiero odlicza dni do premiery swoich nowych smartfonów ze średniej półki cenowej, do sieci zdążyła już trafić potężna porcja danych na ich temat.

Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Pro - zdjęcia i specyfikacja

Serwis Android Headlines dotarł przedpremierowo do materiałów promocyjnych, które prezentują nadchodzące smartfony w całej okazałości.

Nothing Phone (3a) wygląda tak:

Nothing Phone (3a) (fot. androidheadlines.com)

… a Nothing Phone (3a) Pro tak:

Nothing Phone (3a) Pro (fot. androidheadlines.com)

Tradycyjnie producent zastosował przezrostyczystą obudowę oraz świecące paski LED. Tym razem jednak projektanci postawili na niecodzienny układ obiektywów, zwłaszcza w modelu Pro.

To samo źródło dotarło także do specyfikacji obu modeli.

Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) Pro Ekran 6,77 cala,

OLED 120 Hz,

1080p Czip Snapdragon 7s Gen 3 Pamięć RAM 8 lub 12 GB 12 GB Pamięć na dane 128 lub 256 GB 256 GB Aparat główny 50 Mpix Aparat UW 8 Mpix Aparat tele 50 Mpix,

2x 50 Mpix,

2x,

peryskopowy Aparat przedni 32 Mpix 50 Mpix Łączność 5G,

Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4 Czytnik linii papilarnych w ekranie Bateria 5000 mAh Wymiary 16,52 x 77,5 x 8,35 mm 163,52 x 77,5 x 8,39 mm Waga 201 g 211 g Android 15,

Nothing OS 3.1

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wyróżnikiem modelu Nothing Phone (3a) Pro będzie peryskopowy teleobiektyw z 3-krotnym przybliżeniem optycznym oraz maksymalnie 60-krotnym cyfrowym. W tej klasie cenowej to perełka, bo większość producentów rezerwuje podobne soczewki dla segmentu premium.

Nothing Phone (3a) - data premiery

Oficjalny pokaz serii Nothing Phone (3a) zaplanowano na 4 marca. Premiera odbędzie się w trakcie trwania targów MWC 2025.

Ceny nie zostały jeszcze ujawnione, ale modele poprzedniej generacji kosztowały w dniu rynkowego debiutu od 1449 do 1999 zł. Można oczekiwać, że w tym roku producent wyceluje w podobny segment cenowy.