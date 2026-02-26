Co to za pasek? Nothing Phone (4a) ujawniony tydzień przed premierą

Gdy inni walczą z przeciekami, Nothing postanowił wyprzedzić przecieki i uwiecznić swój nowy telefon na wideo jeszcze przed oficjalną prezentacją.

Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest nowy układ interfejsu Glyph na pleckach urządzenia. Zamiast rozbudowanych wzorów, Nothing Phone (4a) ma pojedynczy, pionowy pasek składający się z sześciu białych diod LED oraz jednej czerwonej, odpowiedzialnej za sygnalizowanie nagrywania wideo.

Każda z sześciu głównych diod ma niezależną, pełną skalę jasności, co pozwala na uzyskanie płynnych animacji. Glyph Bar ma kilka funkcji:

wizualny minutnik - światło gaśnie od góry do dołu, imitując opadający piasek w klepsydrze;

wskaźnik postępu - dzięki wsparciu dla funkcji Live Updates w systemie Android 16, pasek integruje się z aplikacjami zewnętrznymi, sygnalizując np. czas pozostały do dotarcia taksówki;

odliczanie aparatu - ułatwia robienie zdjęć grupowych ze statywu lub samowyzwalacza.

Podstawowy wariant Nothing Phone’a (4a) otrzymał także aparat z peryskopowym teleobiektywem, który w ubiegłorocznej generacji był zarezerwowany dla modelu Pro. Aby zminimalizować rozmiar wyspy aparatów, zastosowano kompaktową konstrukcję typu tetraprism, w której światło jest wielokrotnie załamywane wewnątrz modułu.

Kolejna nowość to różowa wersja kolorystyczna. Aby uzyskać odpowiednią głębię, barwnik wprowadzono bezpośrednio do warstwy żywicy pod przezroczystą obudową Nothing Phone’a (4a), co pozwoliło zachować jaśniejszy odcień technicznych detali widocznych pod spodem.

Producent nie zdradza póki co szczegółowej specyfikacji technicznej, ale z informacji uzyskanych przez serwis Android Headlines wynika, że pod przezroczystą obudową Nothing Phone’a (4a) wylądują:

ekran AMOLED 6,7 cala z odświeżaniem 120 Hz;

Snapdragon 7s Gen 4;

8 lub 12 GB pamięci RAM;

128 lub 256 GB pamięci na dane;

aparat główny 50 Mpix;

aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym;

aparat 50 Mpix z teleobiektywem 3,5x;

bateria 5400 mAh z ładowaniem 50 W.

Pełną prezentację zaplanowano na 5 marca. Producent wspomina o "serii smartfonów", więc można oczekiwać, że do Nothing Phone’a (4a) dołączy wariant Pro, ale szczegóły na jego temat utrzymywane są póki co w tajemnicy.