Apple sprawdzi wiek. Testy w kilku krajach

Apple rozpoczyna wdrażanie narzędzi do weryfikacji wieku użytkowników. W Polsce nie musimy się nim przejmować, ale dla innych krajów to część większych działań, które sprawią, że niektóre aplikacje nie dotrą do osób, które nie ukończyły 18. roku życia.

W telefonach Apple z betą iOS 26.4 pojawiło się nowe rozwiązanie do weryfikacji wieku. Użytkownicy w Wielkiej Brytanii dzielą się zrzutami ekranu mówiącymi o tym, że od teraz wymagane jest potwierdzenie swojego wieku. Smartfon komunikatem ostrzega Brytyjczyków, że użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia “nie będą mogli pobierać i kupować aplikacji oraz dokonywać transakcji wewnątrz aplikacji”. To część ustawień zgodnych z decyzją tamtejszego rządu o ograniczeniu dostępu do wybranych usług i stron dla osób niepełnoletnich.

Weryfikacja przebiega najpierw za pośrednictwem przypiętej do konta Apple metody płatności. Jeżeli takiej nie mamy, następnym krokiem do weryfikacji użytkowników jest dodanie przez nich zdjęcia karty kredytowej. Gdy użytkownik takiej nie posiada, iPhone może poprosić o zeskanowanie dowodu osobistego. Apple coraz częściej idzie na ustępstwa mocno widoczne dla użytkowników. Ostatnio dogadał się z Google w sprawie jednolitego standardu wiadomości.

Weryfikacja wieku w coraz większej liczbie miejsc. Polska na razie bezpieczna

W coraz większej liczbie regionów na świecie pojawia się wymóg weryfikowania wieku użytkowników. Apple w oficjalnym komunikacie przedstawił swoje narzędzia działające na początku w Australii, Brazylii i Singapurze oraz w dwóch amerykańskich stanach: Utah i Luizjanie.

W większości przypadków App Store dokona tej weryfikacji automatycznie. Firma udostępnia jednocześnie narzędzia dla deweloperów, którzy będą musieli dodatkowo potwierdzić wiek użytkowników we własnej aplikacji. Do tego producent pomoże z kategoryzacją na bazie konkretnych czynników. Przykładowo, w Brazylii każda aplikacja zawierająca mechanikę loot boxów (losowania zawartości w grze ze skrzynek kupowanych najczęściej za prawdziwe pieniądze) z miejsca otrzyma oznaczenie 18+.

Firma na ten moment wstrzymuje się od implementacji metod behawioralnych czy skanowania twarzy. Z tych korzystają za to giganci mediów społecznościowych. TikTok jest w stanie ocenić wiek użytkownika między innymi po tym, z jakimi treściami wchodzi w interakcje i jakie komentarze pisze. Jak na razie taka weryfikacja nie jest obowiązkowa w Unii Europejskiej. W przyszłości narzędziem realizującym ten cel może być europejski portfel tożsamości cyfrowej.

Źródło: The Verge, Reddit