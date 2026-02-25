Samsung Galaxy S26 w naszych rękach. Takiego ekranu jeszcze nie było

Samsung pokazał nowe smartfony z linii Galaxy S26, a ja miałem okazję spędzić z nimi kilka godzin jeszcze przed oficjalną premierą.

Klasycznie nowy flagowiec Samsunga dostępny jest w trzech wariantach różniących się wielkością i wyposażeniem. Ich ceny na polskim rynku prezentują się tak:

Galaxy S26 (12/256 GB) - 4499 zł;

Galaxy S26 (12/512 GB) - 5399 zł;

Galaxy S26+ (12/256 GB) - 5599 zł;

Galaxy S26+ (12/512 GB) - 6499 zł;

Galaxy S26 Ultra (12/256 GB) - 6499 zł;

Galaxy S26 Ultra (12/512 GB) - 7399 zł;

Galaxy S26 Ultra (16 GB/1 TB) - 8699 zł.

W ramach promocji przedsprzedażowej Samsung oferuje:

wyższą wersję pamięciową w cenie niższej;

minimalną wycenę 200 zł za odkup starego, ale działającego telefonu;

do 2000 zł wyceny za odkup Galaxy S24 Ultra;

możliwość oddania dwóch telefonów na warunkach promocyjnych;

100 zł rabatu przy zakupie telefonu i słuchawek Galaxy Buds 4.

Wszystkie modele dostępne są w kolorach fioletowym, jasnoniebieskim, białym oraz czarnym. Dodatkowo dla sklepu Samsunga zarezerwowano ekskluzywną wersję złotą oraz srebrną.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Ekran Samsunga Galaxy S26 Ultra ma wbudowany filtr prywatyzujący

Sztandarową funkcją nowego flagowca jest Privacy Display, ale Samsung zarezerwował ją dla wariantu Galaxy S26 Ultra. Po włączeniu tej opcji ekran staje się nieczytelny dla osób postronnych.

W ustawieniach można wybrać dwa poziomy ograniczenia widoczności: podstawowy oraz maksymalny. W drugim trybie ekran zalewany jest czernią nawet pod delikatnym kątem, co w zasadzie uniemożliwia odczytanie treści przez osoby siedzące obok lub zerkające na Galaxy S26 Ultra przez ramię użytkownika.

Filtr Privacy Display można zastosować dla całego interfejsu, tylko sekcji drażliwych (ekran blokady, PIN) lub wybranych aplikacji (np. komunikatory i apki bankowe).

Na mnie największe wrażenie zrobiła prywatyzacja obszarowa. Samsung Galaxy S26 Ultra pozwala ograniczyć widoczność samych powiadomień, co wygląda jak magia.

Teoretycznie podobny efekt można uzyskać na dowolnym telefonie za pomocą folii prywatyzujących, ale w ich przypadku ceną za większą prywatność są permanentnie słabe kąty widzenia. Galaxy S26 Ultra to jedyny smartfon, w przypadku którego ograniczoną widoczność można włączyć i wyłączyć w ustawieniach, co w mojej ocenie jest killer-feature’em. Szkoda tylko, że funkcję tę zarezerowano wyłącznie dla modelu Ultra, co jeszcze bardziej zwiększa przepaść dzielącą go od tańszych wariantów.

Samsung Galaxy S26 odbierze połączenie za ciebie

Już w serii Galaxy S24 pojawił się Asystent połączeń, który pozwalał przekierować połączenie przychodzące do sztucznej inteligencji i wyświetlić transkrypcję na ekranie. W tegorocznej linii zostało to mocno rozbudowane.

Nowe smartfony otrzymały inteligentną pocztę głosową. Gdy użytkownik nie odbierze połączenia, po zdefiniowanym czasie asystent poprosi rozmówcę o pozostawienie nagrania, którego treść wyświetli się na wyświetlaczu. Nagranie zostanie następnie zapisane w pamięci telefonu, razem z transkrypcją i opcjonalnym podsumowaniem. Nagrania przetwarzane są lokalnie, a nie w chmurze.

Samsung Galaxy S26 potrafi także zidentyfikować połączenie jako spam na podstawie bazy numerów Hiya. Wówczas AI może automatycznie odebrać połączenie i poprosić rozmówcę o wskazanie tematu rozmowy, a smartfon w czasie rzeczywistym wyświetli na ekranie transkrypcję. Obie te funkcje działają w języku polskim.

Sztuczna inteligencja w Samsungu Galaxy S26 Ultra wkracza do komunikatorów

Kolejna sztandarowa funkcja to Now Nudge, zwana również Szybkim wykonywaniem zadań. Podczas korzystania z komunikatorów lokalna sztuczna inteligencja może analizować zawartość ekranu i dane użytkownika, sugerując konkretne akcje. Gdy np. w wyświetlonej wiadomości zawarta będzie data spotkania, Galaxy S26 sam zasugeruje dodanie wydarzenia do kalendarza. Gdy znajomy poprosi o udostępnienie zdjęć z weekendu, smartfon wyświetli odnośnik do Galerii.

Now Nudge działa w komunikatorach Wiadomości Samsung, Wiadomości Google, WhatsApp, Instagram, Signal, Google Chat, KakaoTalk, Line, Tango, NTT Docomo Messages oraz KDDI Messages. Funkcja obsługuje język polski.

Samsung Galaxy S26 Ultra z nowym aparatem

Jeśli chodzi o aparat, z całej serii tylko Galaxy S26 Ultra otrzymał istotne zmiany sprzętowe. Konkretnie jaśniejszą optykę w aparacie głównym (f/1,4 zamiast f/1,7) i teleobiektywie 5x (f/2,9 zamiast f/3,4). Ma się to przełożyć na lepszą kondycję aparatu w trudniejszych warunkach oświetleniowych oraz płytszą głębię ostrości.

Galaxy S26 Ultra jako jedyny otrzymał także wsparcie dla kodeka APV. Stanowi on alternatywę dla formatu Apple ProRes i powstał z myślą o profesjonalnej edycji nagrań wideo.

Samsung dodał za to do wszystkich modeli garść nowych funkcji. Jedną z nich jest pozioma blokada, która stabilizuje horyzont przy dynamicznych ujęciach wideo.

Asystent zdjęć, wbudowany w domyślną aplikację galerii, zyskał możliwość edycji obrazów za pomocą poleceń tekstowych.

Dodatkowo aplikacja Camera Assistant pozwala teraz zmienić domyślną rozdzielczość zdjęć z 12 na 24 Mpix, dzięki czemu fotki mają być bardziej szczegółowe bez drastycznego wzrostu rozmiaru plików.

Samsung Galaxy S26 zintegrowany z Perplexity

Smartfony z serii Galaxy S26 mają domyślnie zainstalowanych asystentów Gemini, Bixby oraz Perplexity. Unikatową cechą flagowców Samsunga jest to, że wszyscy asystenci mogą być aktywni jednocześnie i wybudzani różnymi komendami głosowymi. Do wybudzania Perplexity służyć może komenda "hej, Plex".

Samsung Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra

W przypadku innych smartfonów włączenie asystenta Perplexity wymaga wcześniejszego wyłączenia Gemini, więc jeśli ktoś dużo korzysta z różnych aplikacji AI, to S26 może być sensowną opcją.

Samsung Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra - porównanie specyfikacji

Galaxy S26 i S26+ napędzane są przez 2-nanometrowy czip Exynos 2600, natomiast w S26 Ultra wylądował 3-nanometrowy Snapdragon 8 Elite Gen 5, zmodyfikowany we współpracy z Samsungiem. Producent deklaruje spore wzrosty wydajności i znacznie szybsze wykonywanie operacji AI.

Niecodzienne jest to, że tańsze smartfony mają procesory wykonane w niższym procesie litograficznym, ale można oczekiwać, że topowy model i tak będzie najwydajniejszy. Zwłaszcza że Galaxy S26 Ultra otrzymał także przeprojektowaną komorę parową, która ma lepiej radzić sobie z odprowadzaniem ciepła.

Dla Galaxy S26 Ultra zarezerwowano także ładowanie 60 W, które ma pozwolić na napełnienie akumulatora do 75 proc. w 30 minut. Z kolei podstawowy Galaxy S26 jako jedyny otrzymał większą baterię niż poprzednik (4300 zamiast 4000 mAh).

Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Ekran AMOLED 6,2 cala,

2340 x 1080 (416 ppi),

1-120 Hz LTPO AMOLED 6,7 cala,

3120 x 1440 (513 ppi),

1-120 Hz LTPO AMOLED 6,9 cala,

3120 x 1440 (498 ppi),

1-120 Hz LTPO,

filtr Privacy Display Głośniki Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Czip Exynos 2600,

2 nm Exynos 2600,

2 nm

Snapdragon 8 Elite Gen 5 dla Galaxy,

2 nm Pamięć RAM 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X 12 GB lub 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.0 Aparat główny 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 200 Mpix,

f/1,4,

optyczna stabilizacja Aparat UW 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/1,9,

tryb makro Aparat tele 3x 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja Aparat tele 5x - - 50 Mpix,

teleobiektyw 5x,

f/2,9,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6,

NFC, eSIM 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6,

NFC, eSIM,

UWB 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6,

NFC, eSIM,

UWB Czytnik linii papilarnych w ekranie,

ultradźwiękowy w ekranie,

ultradźwiękowy w ekranie,

ultradźwiękowy Bateria 4300 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe 15 W,

Qi2 Ready,

indukcyjne zwrotne 4900 mAh,

ładowanie 45 W,

bezprzewodowe 15 W,

Qi2 Ready,

indukcyjne zwrotne 5000 mAh,

ładowanie 60 W,

bezprzewodowe 25 W,

Qi2 Ready,

indukcyjne zwrotne Wymiary 149,6 x 71,7 x 7,2 mm 158,4 x 75,8 x 7,3 mm 163,6 x 78,1 x 7,9 mm Waga 167 g 190 g 214 g Android 16 z One UI 8.5 16 z One UI 8.5 16 z One UI 8.5 Odporność IP68,

rama z Armor Aluminium IP68,

rama z Armor Aluminium IP68,

rama z Armor Aluminium Rysik S Pen - - tak, bez Bluetooth

Jeśli chodzi o wygląd, smartfony z linii Galaxy S26 wnoszą jedynie kosmetyczne zmiany, a najbardziej widoczną jest wystająca wyspa pod trzema obiektywami. Galaxy S26 Ultra ma teraz ponadto bardziej zaokrąglone rogi ekranu oraz aluminiową ramę zamiast tytanowej. Samsung chwali się, że jest to najcieńszy i najlżejszy smartfon w historii serii Ultra.

Samsung Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra

Ja najbardziej żałuję, że Samsung nie zdecydował się na implementację złącza Qi2. Korzystanie z magnetycznych akcesoriów wciąż wymaga założenia specjalnego etui.

Lada moment ruszamy z testami, więc nowościom w serii Galaxy S26 przyjrzymy się bliżej jeszcze przed startem sprzedaży.