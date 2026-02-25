Zamiast ryzyka - więcej AI. Czy takie będzie Samsung Galaxy Unpacked? [OPINIA]

Już za kilka chwil Samsung pokaże światu najnowsze urządzenia. Przed premierą wiemy całkiem sporo, ale i wielu rzeczy możemy się domyślić. Reklamy oraz zapowiedzi jeszcze przed Samsung Galaxy Unpacked wskazują, że niezależnie od technicznych nowości, pierwsze skrzypce zagra AI.

Rok 2026 może jeszcze bardziej niż poprzedni okazać się czasem sztucznej inteligencji w urządzeniach mobilnych. Najwięksi gracze rywalizujący na polu narzędzi nie odpuszczają na krok, choć ze względu na swoją pozycję na rynku mobilnym oraz współpracę z Apple wydaje się, że to Google zyskuje pewną przewagę. Z drugiej strony firma musi być cały czas czujna, bo to właśnie Samsung nawiązał współpracę z Perplexity.

Wydaje się, że temat sztucznej inteligencji w smartfonach jest już wystarczająco rozwinięty. W końcu minęło już kilka lat od kiedy w 2023 roku Google pokazało światu swój Magic Editor, czym mimowolnie przesunęło granicę tego, czym jest obecnie zdjęcie. Niedługo potem Samsung uruchomił swój pakiet usług Galaxy AI, a ten stał się sposobem na zwiększenie sprzedaży serii Galaxy S.

W tym roku producent nie boi się pójść o krok dalej, co zwiastują chociażby kontrowersyjne reklamy stworzone z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Zaskakuje jednak to, że producent robi to w przypadku klipów, które wydają się zapowiadać rzeczywiste funkcje, jak chociażby rozjaśnianie nocnego wideo. Czy Samsung będzie rozjaśniał klipy wygenerowane przez AI? Trudno powiedzieć, ale z pewnością nie spuści z tonu w kwestiach związanych z Galaxy AI.

Samsung chce pokazać, że jego AI jest warte waszych pieniędzy

To, co pozwoliło Samsungowi podbić sprzedaż smartfonów, może być dla niego w dalszej perspektywie obciążeniem. Wykorzystanie modeli sztucznej inteligencji korzystających z mocy obliczeniowej na zewnętrznych serwerach kosztuje. Z tego powodu rosły obawy, że dostęp do Galaxy AI będzie płatny. Jeśli spojrzeć na aktualizację regulaminu usług sztucznej inteligencji, da się zauważyć zmianę w podejściu.

“Podstawowe funkcje Galaxy AI zapewniane przez Samsunga są bezpłatne” - mówi komunikat, a to najpewniej oznacza, że część rozwiązań zostanie oddzielonych subskrypcją od reszty. Z jednej strony dobrze, że Samsung otwiera się na innych producentów. Z drugiej wychodzi na to, że skończyły się czasy szybkiego i łatwego dostępu do pewnych rozwiązań. O tym, co będzie płatne, dowiemy się najpewniej niedługo po Samsung Galaxy Unpacked.

Samsung Galaxy AI jest oczkiem w głowie producenta

Producent najpewniej postawił się zatem przed zadaniem udowodnienia, że w kwestii narzędzi AI jest w stanie postawić kolejny krok. Nic w tym dziwnego, bo w ostatnim roku producenci innych smartfonów opartych o Androida także zaczęli oferować takie narzędzia jak transkrypcję nagrań z dyktafonu, podsumowania stron internetowych czy tłumaczenia rozmów telefonicznych.

O ile jakość tych rozwiązań to w dalszym ciągu kwestia dość wrażliwa i wynikająca chociażby z zastosowanego języka albo “humoru” maszyn, tak marketingowo Galaxy AI wydaje się ważniejsze od jakichkolwiek sprzętowych innowacji i to nawet jeśli na całym świecie adopcja sztucznej inteligencji sięgnęła pod koniec 2025 roku 16,3 proc.

Ile może znaczyć ekran prywatności, gogle Galaxy XR i inne gadżety?

W ubiegłym roku producent chciał zdobyć więcej uwagi smukłym smartfonem. Samsung Galaxy S25 Edge pojawił się w późniejszej części roku niż inne modele Galaxy S25 i wszystko wskazuje na to, że nie zdobył ogromnej popularności. W październiku 2025 pojawiły się pogłoski, że podseria smukłych flagowców nie zdobyła tak dużej popularności, choć wiemy, że sprzedano ponad milion egzemplarzy.

Samsung Galaxy S25 Edge nie został hitem

Ani ten smartfon, ani iPhone Air nie zdołały jednak na nowo zawładnąć świadomością klientów. Podobnie rzecz ma się z innymi próbami, jakie ostatnio podjął producent. Galaxy Ring nie doczekał się swojej kontynuacji przez prawie 2 lata mimo pewnej popularności, a składany w dwóch miejscach Samsung Galaxy Z TriFold ma ograniczoną dystrybucję.

Koreański producent, by żyć w głowach swoich potencjalnych klientów, postawił zatem na jedną innowację sprzętową, jaką jest ekran prywatności, ukrywający treści przed osobami postronnymi. To dodatek, którego próżno szukać u innych producentów. Wiemy o nim już z przedpremierowych zapowiedzi i wydaje się on dobrze maskować to, że konkurencja na Androidzie pod wieloma względami potrafi odjechać modelom Galaxy S Ultra.

Zapowiada się zatem, że nacisk na konferencji Galaxy Unpacked zostanie położony przede wszystkim na nowy ekran oraz Galaxy AI. Być może nikt nie zwróci przez to uwagi, że konkurencja miewa o 50 proc. większe baterie i nowsze matryce apatatów. Być może producent po prostu wie, że w erze kryzysu na rynkach pamięci i podzespołów najlepiej jest zarabiać na usługach i oprogramowaniu. Ta konferencja ma potencjał, by wyznaczyć trendy dla całego rynku mobilnego.