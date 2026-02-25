Samsung wprowadza metalowe słuchawki. Galaxy Buds 4 oficjalnie
Samsung zaprezentował czwartą generację swoich słuchawek TWS, stanowiących bezpośrednią konkurencję dla AirPodsów Apple’a. Co nowego?
Zgodnie z tradycją, do oferty równolegle trafiają dwie pary słuchawek: podstawowy model douszny oraz bardziej zaawansowany dokanałowy. Ceny na polskim rynku prezentują się tak:
- Galaxy Buds 4 - 849 zł;
- Galaxy Buds 4 Pro - 1099 zł.
Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup słuchawek razem z telefonem z linii Samsung Galaxy S26, może liczyć na 100 zł rabatu.
Oba modele słuchawek debiutują w czarnej i białej wersji kolorystycznej, a Galaxy Buds 4 Pro dostępne są w sklepie Samsunga także w ekskluzywnej wersji różowo-złotej.
Samsung Galaxy Buds 4 - co nowego?
Samsung zdecydował się na dużą modyfikację wzornictwa, wprowadzając pałąk pokryty szczotkowanym metalem. W mojej ocenie słuchawki przypominają AirPodsy zdecydowanie mniej niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej generacji.
Samsung Galaxy Buds 4 Pro i Galaxy Buds 4
Słuchawki miały zostać dopieszczone także pod kątem wygody noszenia i użytkowania. Samsung przekonuje, że podczas projektowania wykorzystano komputerową analizę danych anatomicznych, a panele sterowania (wykrywające uszczypnięcia i przesunięcia) umieszczono w wyczuwalnych pod palcem wgłębieniach.
Samsung deklaruje ponadto mocno poprawioną jakość dźwięku, rozmów, ANC i trybu przejrzystości. Zmiany mają być szczególnie odczuwalne w modelu Galaxy Buds 4 Pro, który otrzymał o ok. 20 proc. większy głośnik niskotonowy niż poprzednik.
Oba modele słuchawek pozwalają na wybudzenie asystenta AI komendą głosową. Niezależnie Galaxy Buds 4 Pro reaguje na polecenia sterujące typu "odtwórz", "pauza", "następna piosenka" czy "odbierz połączenie". Można je wypowiadać po polsku i to bez konieczności korzystania z komendy wybudzającej.
Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro otrzymały także możliwość sterowania ruchami głowy. Skinieniem i potrząsaniem można teraz odbierać oraz odrzucać rozmowy telefoniczne bez konieczności angażowania rąk.
Bardziej zaawansowane funkcje działają jednak dopiero w połączeniu z wybranymi smartfonami Samsunga.
Bateria? Poniżej deklarowane czasy pracy.
Galaxy Buds 4:
- 5 godzin odtwarzania z włączonym ANC (bez etui);
- 6 godzin odtwarzania z wyłączonym ANC (bez etui);
- 24 godziny odtwarzania z włączonym ANC (z etui);
- 30 godzin odtwarzania z wyłączonym ANC (z etui);
- 3,5 godziny rozmów z włączonym ANC (bez etui);
- 4 godziny rozmów z wyłączonym ANC (bez etui);
- 18 godzin rozmów z włączonym ANC (z etui);
- 20 godzin rozmów z wyłączonym ANC (z etui).
Galaxy Buds 4 Pro:
- 6 godzin odtwarzania z włączonym ANC (bez etui);
- 7 godzin odtwarzania z wyłączonym ANC (bez etui);
- 26 godzin odtwarzania z włączonym ANC (z etui);
- 30 godzin odtwarzania z wyłączonym ANC (z etui);
- 4,5 godziny rozmów z włączonym ANC (bez etui);
- 5 godzin rozmów z wyłączonym ANC (bez etui);
- 20 godzin rozmów z włączonym ANC (z etui);
- 22 godziny rozmów z wyłączonym ANC (z etui).
Oba modele obsługują ładowanie indukcyjne oraz łączność Bluetooth 6.1, która ma zapewnić lepszą jakość połączeń i większy zasięg.
