Słuchawki BT

Samsung wprowadza metalowe słuchawki. Galaxy Buds 4 oficjalnie

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Samsung zaprezentował czwartą generację swoich słuchawek TWS, stanowiących bezpośrednią konkurencję dla AirPodsów Apple’a. Co nowego?

Zgodnie z tradycją, do oferty równolegle trafiają dwie pary słuchawek: podstawowy model douszny oraz bardziej zaawansowany dokanałowy. Ceny na polskim rynku prezentują się tak:

  • Galaxy Buds 4 - 849 zł;
  • Galaxy Buds 4 Pro - 1099 zł. 

Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup słuchawek razem z telefonem z linii Samsung Galaxy S26, może liczyć na 100 zł rabatu. 

Oba modele słuchawek debiutują w czarnej i białej wersji kolorystycznej, a Galaxy Buds 4 Pro dostępne są w sklepie Samsunga także w ekskluzywnej wersji różowo-złotej. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Samsung Galaxy Buds 4 - co nowego?

Samsung zdecydował się na dużą modyfikację wzornictwa, wprowadzając pałąk pokryty szczotkowanym metalem. W mojej ocenie słuchawki przypominają AirPodsy zdecydowanie mniej niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej generacji. 

Samsung Galaxy Buds 4 Pro i Galaxy Buds 4

Słuchawki miały zostać dopieszczone także pod kątem wygody noszenia i użytkowania. Samsung przekonuje, że podczas projektowania wykorzystano komputerową analizę danych anatomicznych, a panele sterowania (wykrywające uszczypnięcia i przesunięcia) umieszczono w wyczuwalnych pod palcem wgłębieniach. 

Samsung deklaruje ponadto mocno poprawioną jakość dźwięku, rozmów, ANC i trybu przejrzystości. Zmiany mają być szczególnie odczuwalne w modelu Galaxy Buds 4 Pro, który otrzymał o ok. 20 proc. większy głośnik niskotonowy niż poprzednik. 

Oba modele słuchawek pozwalają na wybudzenie asystenta AI komendą głosową. Niezależnie Galaxy Buds 4 Pro reaguje na polecenia sterujące typu "odtwórz", "pauza", "następna piosenka" czy "odbierz połączenie". Można je wypowiadać po polsku i to bez konieczności korzystania z komendy wybudzającej. 

Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro otrzymały także możliwość sterowania ruchami głowy. Skinieniem i potrząsaniem można teraz odbierać oraz odrzucać rozmowy telefoniczne bez konieczności angażowania rąk. 

Bardziej zaawansowane funkcje działają jednak dopiero w połączeniu z wybranymi smartfonami Samsunga. 

Bateria? Poniżej deklarowane czasy pracy. 

Galaxy Buds 4: 

  • 5 godzin odtwarzania z włączonym ANC (bez etui);
  • 6 godzin odtwarzania z wyłączonym ANC (bez etui);
  • 24 godziny odtwarzania z włączonym ANC (z etui);
  • 30 godzin odtwarzania z wyłączonym ANC (z etui);
  • 3,5 godziny rozmów z włączonym ANC (bez etui);
  • 4 godziny rozmów z wyłączonym ANC (bez etui);
  • 18 godzin rozmów z włączonym ANC (z etui);
  • 20 godzin rozmów z wyłączonym ANC (z etui).

Galaxy Buds 4 Pro: 

  • 6 godzin odtwarzania z włączonym ANC (bez etui);
  • 7 godzin odtwarzania z wyłączonym ANC (bez etui);
  • 26 godzin odtwarzania z włączonym ANC (z etui);
  • 30 godzin odtwarzania z wyłączonym ANC (z etui);
  • 4,5 godziny rozmów z włączonym ANC (bez etui);
  • 5 godzin rozmów z wyłączonym ANC (bez etui);
  • 20 godzin rozmów z włączonym ANC (z etui);
  • 22 godziny rozmów z wyłączonym ANC (z etui).

Oba modele obsługują ładowanie indukcyjne oraz łączność Bluetooth 6.1, która ma zapewnić lepszą jakość połączeń i większy zasięg.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login