Samsung wprowadza metalowe słuchawki. Galaxy Buds 4 oficjalnie

Samsung zaprezentował czwartą generację swoich słuchawek TWS, stanowiących bezpośrednią konkurencję dla AirPodsów Apple’a. Co nowego?

Zgodnie z tradycją, do oferty równolegle trafiają dwie pary słuchawek: podstawowy model douszny oraz bardziej zaawansowany dokanałowy. Ceny na polskim rynku prezentują się tak:

Galaxy Buds 4 - 849 zł;

Galaxy Buds 4 Pro - 1099 zł.

Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup słuchawek razem z telefonem z linii Samsung Galaxy S26, może liczyć na 100 zł rabatu.

Oba modele słuchawek debiutują w czarnej i białej wersji kolorystycznej, a Galaxy Buds 4 Pro dostępne są w sklepie Samsunga także w ekskluzywnej wersji różowo-złotej.

Samsung Galaxy Buds 4 - co nowego?

Samsung zdecydował się na dużą modyfikację wzornictwa, wprowadzając pałąk pokryty szczotkowanym metalem. W mojej ocenie słuchawki przypominają AirPodsy zdecydowanie mniej niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej generacji.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro i Galaxy Buds 4

Słuchawki miały zostać dopieszczone także pod kątem wygody noszenia i użytkowania. Samsung przekonuje, że podczas projektowania wykorzystano komputerową analizę danych anatomicznych, a panele sterowania (wykrywające uszczypnięcia i przesunięcia) umieszczono w wyczuwalnych pod palcem wgłębieniach.

Samsung deklaruje ponadto mocno poprawioną jakość dźwięku, rozmów, ANC i trybu przejrzystości. Zmiany mają być szczególnie odczuwalne w modelu Galaxy Buds 4 Pro, który otrzymał o ok. 20 proc. większy głośnik niskotonowy niż poprzednik.

Oba modele słuchawek pozwalają na wybudzenie asystenta AI komendą głosową. Niezależnie Galaxy Buds 4 Pro reaguje na polecenia sterujące typu "odtwórz", "pauza", "następna piosenka" czy "odbierz połączenie". Można je wypowiadać po polsku i to bez konieczności korzystania z komendy wybudzającej.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro otrzymały także możliwość sterowania ruchami głowy. Skinieniem i potrząsaniem można teraz odbierać oraz odrzucać rozmowy telefoniczne bez konieczności angażowania rąk.

Bardziej zaawansowane funkcje działają jednak dopiero w połączeniu z wybranymi smartfonami Samsunga.

Bateria? Poniżej deklarowane czasy pracy.

Galaxy Buds 4:

5 godzin odtwarzania z włączonym ANC (bez etui);

6 godzin odtwarzania z wyłączonym ANC (bez etui);

24 godziny odtwarzania z włączonym ANC (z etui);

30 godzin odtwarzania z wyłączonym ANC (z etui);

3,5 godziny rozmów z włączonym ANC (bez etui);

4 godziny rozmów z wyłączonym ANC (bez etui);

18 godzin rozmów z włączonym ANC (z etui);

20 godzin rozmów z wyłączonym ANC (z etui).

Galaxy Buds 4 Pro:

6 godzin odtwarzania z włączonym ANC (bez etui);

7 godzin odtwarzania z wyłączonym ANC (bez etui);

26 godzin odtwarzania z włączonym ANC (z etui);

30 godzin odtwarzania z wyłączonym ANC (z etui);

4,5 godziny rozmów z włączonym ANC (bez etui);

5 godzin rozmów z wyłączonym ANC (bez etui);

20 godzin rozmów z włączonym ANC (z etui);

22 godziny rozmów z wyłączonym ANC (z etui).

Oba modele obsługują ładowanie indukcyjne oraz łączność Bluetooth 6.1, która ma zapewnić lepszą jakość połączeń i większy zasięg.