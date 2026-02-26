NVIDIA ostrzega graczy: wkrótce może być ciężko o nowe karty graficzne

Podczas ogłoszenia wyników finansowych NVIDIA ujawniła niepokojące informacje dla graczy i entuzjastów komputerów – dostępność kart graficznych w najbliższych miesiącach będzie znacząco ograniczona.

Od dłuższego czasu w branży pojawiają się sygnały, że kryzys na rynku pamięci może mieć istotny wpływ także na rynek kart graficznych. Teraz te obawy znalazły potwierdzenie – NVIDIA oficjalnie przyznała, że rosnące problemy z dostępnością i cenami pamięci mogą wpłynąć na produkcję oraz dostępność ich kart graficznych.

NVIDIA ostrzega graczy

Jak podkreśliła dyrektor finansowa NVIDII, Colette Kress, „Chociaż bardzo chcielibyśmy mieć dodatkowe zasoby, uważamy, że przez kilka najbliższych kwartałów sytuacja będzie bardzo napięta. Jeśli sytuacja poprawi się do końca roku, pojawi się możliwość zastanowienia się, jak będzie wyglądał wzrost rok do roku.”

Wypowiedź dotyczyła prognoz finansowych dla segmentu gamingowego, ale jest niepokojąca dla graczy. NVIDIA już otwarcie przyznaje, że dostępność kart graficznych do gier może być ograniczona.

Problemy wynikają głównie z ograniczeń w dostawach pamięci, które wpływają na produkcję GPU – nawet w firmie, która pierwotnie koncentrowała się na rynku gier, a w ostatnich latach skierowała uwagę na układy wysokiej wydajności, kluczowe dla rozwoju sztucznej inteligencji.

Wyniki finansowe nie ucierpiały

Mimo ograniczonej podaży, wyniki finansowe NVIDII w czwartym kwartale fiskalnym okazały się lepsze od oczekiwań. Przychody z segmentu gamingowego wyniosły 3,7 mld dol, co oznacza wzrost o 47 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, napędzany dużym popytem na karty GeForce RTX 5000 z generacji Blackwell. W porównaniu z poprzednim kwartałem przychody spadły o 13 proc., co wynikało z naturalnej normalizacji stanów magazynowych po sezonie świątecznym.

Jednak dla finansów firmy kluczowe okazały się centra danych. Segment ten, w którym mieszczą się wiodące na rynku układy sztucznej inteligencji, wygenerował 62,3 mld dol. przychodów, przewyższając prognozy analityków (60,69 mld dol.). W sumie przychody NVIDII w czwartym kwartale osiągnęły 68,13 mld dol., wobec oczekiwanych 66,21 mld dol., a zysk netto niemal podwoił się do 43 mld dol., w porównaniu z 22,1 mld dol. rok wcześniej.

Obecnie ponad 91 proc. przychodów firmy pochodzi z centrów danych, co pokazuje, że choć rynek gier stoi przed wyzwaniami, to strategiczne inwestycje w AI i infrastrukturę przynoszą imponujące rezultaty.

Dla inwestorów i analityków prognozy również są optymistyczne: NVIDIA przewiduje, że przychody w pierwszym kwartale fiskalnym wyniosą 78 mld dol. ±2 proc., podczas gdy analitycy oczekiwali 72,6 mld dol.. Firma zaznacza jednak, że w prognozie nie uwzględnia przychodów z centrów danych w Chinach.