Apple wprowadza nową funkcję, która przy pomocy sztucznej inteligencji potrafi usuwać rozmaite elementy ze zdjęć. Clean up analizuje obraz i sugeruje zmiany, które mogą polepszyć kompozycję i robi to świetnie. Co jest zdjęciem, a co jest wygenerowane?

Narzędzie Clean up dostępne jest od grudnia w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Irlandii, RPA, Wielkiej Brytanii, a także w USA. Edycja zdjęć i manipulowanie obrazem nie jest niczym nowym, jednak Apple posunął się krok dalej i wprowadził algorytmy, które analizują sceny i sugerują nowe elementy. Użytkownicy dzięki tej funkcji mogą usunąć fragmenty zdjęcia, a AI stara się stworzyć logiczne zastępstwo na podstawie otoczenia. Czy możemy wierzyć temu co widzimy?

Użytkownicy mogą pożegnać się z programami do edycji zdjęć, bowiem kolejna firma chce, aby ich sprzęt był samowystarczalnym multifunkcyjnym narzędziem wspomaganym generatywną sztuczną inteligencją. Funkcja Clean Up jest częścią szerszego trendu w technologii, gdzie AI jest wykorzystywana do manipulacji obrazem. Podobne narzędzia oferują już inne firmy technologiczne, jak Google z Magic Editor czy Samsung z wbudowaną aplikacją galerii.

Wątpliwości dotyczące zaufania do obrazów

W miarę jak narzędzia do edycji zdjęć stają się coraz bardziej zaawansowane, pojawiają się pytania o wiarygodność obrazów. W dobie cyfrowej rewolucji, gdzie zdjęcia i filmy są kluczowymi dowodami w wielu sytuacjach, zaufanie do ich autentyczności jest kluczowe. ScienceAlert podkreśla, że manipulacje mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zwłaszcza w kontekście dowodów prawnych czy ubezpieczeniowych.

Wdrożenie funkcji Apple Intelligence, w tym Clean Up, Europie zostało opóźnione z powodu regulacji prawnych i procesu legislacyjnego związanego z sztuczną inteligencją. ScienceAlert sugeruje, że odpowiednie przepisy mogą pomóc w zapobieganiu nadużyciom związanym z AI. W miarę jak technologia się rozwija, ważne jest, aby użytkownicy byli świadomi jej możliwości i zagrożeń.

AI ma potencjał, by ułatwiać życie, ale jak każda technologia, może być używana zarówno w dobrych, jak i złych celach. Kluczowe jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i świadomości medialnej, aby móc odpowiednio ocenić autentyczność treści wizualnych.

Jak sprawdzać autentyczność obrazów?

Jeśli masz wątpliwości co do edycji zdjęcia, warto przyjrzeć się mu z bliska, co może ujawnić ewentualne nieprawidłowości. Zaleca się również uzyskanie kilku zdjęć tej samej sceny, ale z różnych perspektyw. Choć ręczna weryfikacja jest czasochłonna, systemy automatyzujące ten proces mogą zyskać na popularności.