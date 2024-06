Amazon Games przedstawia New World: Aeternum. Nowa gra RPG akcji trafi na rynek jeszcze w tym roku zarówno na PC, jak i konsole obecnej generacji. Podano cenę gry.

New World: Aeternum oficjalnie. Dzieło od Amazon Games to kontynuacja kursu wyznaczonego przez New World w 2021 r. Nadchodzący tytuł czerpie z wypracowanych rozwiązań, lecz nowych funkcji jest tyle, że w praktyce mowa jest o nowej grze.

New World: Aeternum w szczegółach

Premiera New World: Aeternum odbędzie się 15 października 2024 r. na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Czego możemy się spodziewać? Klasycznie zacznijmy od zwiastuna, bo tak się składa, że w trakcie Summer Game Fest 2024 zaprezentowano materiały.

New World: Aeternum wprowadzi dużą strefę pojedynków PvP, wymagające rajdy dla 10 graczy, nowy i ulepszony system levelowania, jak i nowe archetypy postaci. Deweloperzy odświeżyli również system dialogów, występuje bezklasowy system rozwoju postaci, z angażującą walką w czasie rzeczywistym. Tytuł ma zapewnić frajdę zarówno w trybie solo, jak i wieloosobowym. Nie zabraknie funkcji cross-play.

Gracze pecetowi, którzy już posiadają New World oraz rozszerzenie Rise of the Angry Earth, będą mieli dostęp do wszystkiego, co oferuje New World: Aeternum na PC bez dodatkowych kosztów, począwszy od premiery 15 października 2024 r.

New World: Aeternum będzie dostępne w wersji cyfrowej na PlayStation 5, Xbox Series X|S i Steam w cenie 59,99 dolarów.

Edycja Deluxe będzie dostępna za 79,99 dolarów. Poza samą grą, pojawią się elementy kosmetyczne na start.

Źródło: Amazon Games