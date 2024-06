Epic Games w rozdawniczym amoku. Nie tylko darmowe gry

Epic Games Store kontynuuje rozdawnictwo. W pierwszy czwartek czerwca możemy odebrać dwie darmowe gry, o ile się pospieszymy. Ale to nie wszystko, bowiem atrakcji jest znacznie więcej.

Epic Games jest ewidentnie w swoim żywiole. Użytkownicy korzystający z platformy Epic Games Store mają ostatnie godziny na to, by zgarnąć całkowicie za darmo Chivalry 2 - sieciowy slasher w średniowiecznym klimacie. Oferta na Chivalry 2 wygaśnie 6 czerwca o godzinie 17:00 czasu polskiego. Co otrzymamy potem?

Rozdawnictwa ciąg dalszy

Ponownie Epic Games Store do samego końca nie ujawnia tytułu nowej darmowej gry. Przecieki, do których dotarł znany graczom informator billbill-kun, sugerują, że tym razem odbierzemy za darmo taktyczną grę RPG Marvel's Midnight Suns z 2022 r.

Oceny Marvel's Midnight Suns na platformie Steam zachęcają. Dzieło Firaxis Games doczekało się ponad 12 tys. recenzji, z czego 82 proc. to te pozytywne.

To, czy w rzeczywistości odbierzemy Marvel's Midnight Suns pozostanie jeszcze przez kilka godzin tajemnicą. Wiemy natomiast, że cały czas trwa Mega Sale 2024 w Epic Games Store. Wyprzedaż gier zakończy się 13 czerwca 2024 r., więc gracze mają jeszcze kilka dni, by uzupełnić swoją bibliotekę gier, jeśli mają taką potrzebę.

Jakby tego było mało, to Epic Games przygotował coś jeszcze. Twórcy popularnego silnika rozdają nie tylko gry, ale i darmowe assety do Unreal Engine. Zaktualizowana oferta na czerwiec 2024 r. to kilka naprawdę ciekawych paczek, które mogą okazać się interesujące dla wszystkich tych, którzy specjalizują się w pracy twórczej.

rozwiń

Źródło: Epic Games