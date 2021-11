Niekontrolowane wybuchy, ekscentryczni bohaterowie oraz wykonywanie akcji w rytm muzyki – to i wiele więcej szykuje dla graczy Riot Games w swojej najnowszej produkcji.

Na Netflix pojawił się już serial Arcane: League of Legends, a Riot Games zapowiedziało właśnie nową grę osadzoną w uniwersum LoL. Hextech Mayhem: A League of Legends Story to tytuł z gatunku rhythm runner – biegnąc w określonym kierunku należy wykonywać różne akcje w rytm muzyki. Warto obejrzeć zwiastun i przygotować się na nadchodzącą premierę gry.

Zwariowani bohaterowie i wartka akcja

Hextech Mayhem: A League of Legends Story to gra dla pojedynczego gracza, w której wcielamy się w Ziggsa, znanego eksperta od ładunków wybuchowych, aby w rytm muzyki wysadzać miasto Piltover w powietrze. Każda akcja powoduje wybuchową reakcję, a korzystając z mechaniki "Niepohamowanego Zamętu" na mapie będzie pojawiać się więcej niekontrolowanych wybuchów oraz bonusowych punktów.

W grze zobaczymy również ekscentrycznego naukowca Heimerdignera, którego gracze znają ze świata Runeterry. Jego rola w produkcji nie jest jeszcze niestety znana.

Kiedy premiera gry?

Hextech Mayhem: A League of Legends Story będzie można kupić już 16 listopada. Gra zostanie wydana na PC, Nintendo Switch oraz na platformie Netflix, jednak w tym ostatnim wypadku nie jest znana konkretna data. Abonenci będą mogli grać za pośrednictwem aplikacji mobilnej Netflix, bez żadnych dodatkowych opłat ani zakupów w aplikacji.

Źródło: gameinformer.com