Nadciąga Arcane - animowany serial League of Legends

Po raz pierwszy usłyszeliśmy o nim pod koniec 2019 roku – serial Arcane był jedną z dziesięciu zapowiedzi na dziesiąte urodziny League of Legends. To autorska animacja zapraszająca nas do utopijnego Piltover i jego mrocznych podziemi – Zaun, aby przedstawić opowieść o Vi i Jinx.

Vi i Jinx to bohaterki, których miłośnikom LoL-a na pewno przedstawiać nie trzeba. Opowieść o początkach ich historii i o sile, która je podzieliła, będzie pewnie czymś, co zainteresuje fanów.

Choć trwa zaledwie 18 sekund, oficjalna zapowiedź serialu Arcane rozbudza nadzieje i pozwala wierzyć w to, że twórcom uda się zaserwować ciekawą opowieść w tym klimatycznym świecie. Bo co by o LoL-u nie mówić, to jako uniwersum wypada niezaprzeczalnie świetnie.

Zobacz oficjalną zapowiedź Arcane:

Premiera Arcane na Netflix już wkrótce

Premiera Arcane została zaplanowana na tegoroczną jesień. Oczywiście, aby obejrzeć serial, będzie trzeba opłacać jeden z pakietów Netflix. Warto to robić, bo nowości na Netflix nie brakuje – właściwie nie ma tygodnia bez jakiejś większej premiery.

