Jeśli czekasz na to, aby zobaczyć, jak w rękach zawodowych graczy wypada nowa postać, która w środę oficjalnie zadebiutowała w League of Legends, to niestety musisz uzbroić się w cierpliwość.

MSI 2021 – Gwen oraz Viego wykluczeni z turnieju

Mimo sytuacji, jaka obecnie panuje na świecie, Riot Games – czyli studio stojące za bardzo popularną grą z gatunku MOBA – League of Legends – prężnie się rozwija. Wystarczy wspomnieć, chociażby o tym, że studio pracuje nad grą z gatunku RPG oraz o udanym debiucie, jaki zaliczył Valorant, czy Legends of Runettera. Nie oznacza to jednak, że studio nie rozwija gry, która przyniosła mu popularność. W środę bowiem trafił w ręce graczy patch 11.8, a wraz z nim, nowa postać – Gwen.

Wielkimi krokami zbliża się również prestiżowy turniej MSI i gracze zaczęli spekulować, czy podczas turnieju, będą mogli oglądać nową bohaterkę w akcji. I tutaj niestety pojawiają się złe wieści, bowiem Riot Games potwierdziło, że podczas Mid-Season Invitational, nie będziemy mogli ujrzeć, jak prezentuje się bohaterka w rękach zawodowych graczy. Nie jest to jedyna postać, której nie będziemy mogli zobaczyć, bowiem podczas turnieju, nie ujrzymy również Viego.

And for those of you asking... Viego and Gwen will be unavailable for #MSI2021. — LoL Esports (@lolesports) April 14, 2021

MSI 2021 – turniej zostanie rozegrany na patchu 11.9

Riot Games poinformował również, że przed turniejem, studio planuje wprowadzić jeszcze jeden patch o numerze 11.9 i to na nim oficjalnie przyjdzie nam oglądać zmagania topowych drużyn. Jest to o tyle ciekawa informacja, bowiem na ten moment nie wiemy, jakich zmian możemy spodziewać się w nowej aktualizacji. Wielkich zmian raczej próżno szukać. Na koniec przypomnijmy, że turniej MSI 2021 rozpocznie się 6 maja 2021 roku. Jeśli natomiast jeszcze nie miałeś okazji zagrać w League of Legends, jednak od dłuższego czasu zastanawiasz się, czy nie spróbować, to koniecznie sprawdź nasz poradnik, jaką postać wybrać na początek.

