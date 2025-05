Nowa platforma Intel spowalnia dyski SSD. Jaka jest różnica?

Planujesz zbudować nowy komputer z nowym procesorem Intel i topowym dyskiem SSD pod PCI-Express 5.0? To połączenie może nie być najlepszym wyborem, ponieważ wydajność dysku może być ograniczona przez procesor.

Dyski SSD korzystające z interfejsu PCI-Express 5.0 cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów. Oferują one znacznie wyższe transfery sekwencyjne niż poprzednie generacje, a jednocześnie stają się coraz bardziej przystępne cenowo, co może skłonić użytkowników do modernizacji swoich komputerów. Warto jednak pamiętać, że w przypadku najnowszych procesorów Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) może dochodzić do ograniczenia wydajności topowych nośników PCIe 5.0, co sprawia, że nie zawsze jest to optymalne połączenie.

Nowe procesory Intel ograniczają dyski SSD

Serwis The SSD Review sprawdził wydajność dysków Samsung 9100 PRO i Micron 4600 na starej platformie z procesorem Intel Core 14000 i płytą główną Z790, a także na nowej platformie z procesorem Intel Core Ultra 200 i płytą główną Z890.



Porównanie wydajności dysku Samsung 9100 PRO na platformie Z790 (po lewej) i Z890 (po prawej)



Porównanie wydajności dysku Micron 4600 a platformie Z790 (po lewej) i Z890 (po prawej)

Okazuje się, że nowa platforma ogranicza wydajność odczytu sekwencyjnego z 14,3 GB/s do ok 12,3 GB/s. Spadki transferów były też widoczne przy testach odczytu/zapisu losowego (co ciekawe nie pojawiły się w przypadku zapisu – tutaj uzyskano ok 13 GB/s).

Problem z najwydajniejszymi SSD

Problem dotyczy najwydajniejszych dysków SSD o transferach ok. 14 GB/s, montowanych w gniazdach M.2 PCIe 5.0 na płycie głównej. Co ciekawe, ograniczenia te nie występują w przypadku dysków SSD zainstalowanych w adapterach podłączanych do slotu PCI-Express 5.0 x16, przeznaczonego dla kart rozszerzeń.



Dysk SSD podłączony za pomocą adaptera ASUS ROG Hyper M.2 montowanego w złączu PCI-Express 5.0 x16

Źródłem problemu jest architektura procesorów Intel Core Ultra 200 oraz sposób podłączenia poszczególnych interfejsów. Slot PCI-Express 5.0 x16 komunikuje się bezpośrednio z głównym jądrem procesora, podczas gdy dodatkowe gniazda M.2 są obsługiwane przez jądro I/O, co skutkuje ograniczoną przepustowością.

Jak poinformował Intel w oświadczeniu dla portalu The SSD Review:

„Intel może potwierdzić, że główne złącze PCIe Gen5 korzystające z linii 21–25 w procesorach z serii Intel Core Ultra 200S może cechować się zwiększonymi opóźnieniami w porównaniu do złącza PCIe Gen5 korzystającego z linii 1–16, ze względu na dłuższą ścieżkę transmisji danych (die-to-die). Różnice te są jednak zależne od konkretnego obciążenia oraz możliwości podłączonego urządzenia PCIe.”