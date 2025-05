Spalone procesory AMD Ryzen 7 9800X3D. W końcu poznaliśmy przyczynę problemu

Problemy z uszkodzonymi procesorami AMD Ryzen 7 9800X3D dotykają coraz większej liczby użytkowników. Mamy jednak dobre wieści — firma ASRock zidentyfikowała już przyczynę usterek i udostępniła aktualizację oprogramowania dla swoich płyt głównych.

Awarie procesorów AMD Ryzen 7 9800X3D wzbudziły niepokój wśród entuzjastów sprzętu komputerowego. Co istotne, zdecydowana większość przypadków miała miejsce na płytach głównych marki ASRock — według danych zebranych przez użytkownika natty_overlord z serwisu Reddit, spośród 157 zgłoszeń aż 130 dotyczyło płyt właśnie tej firmy.

Do tej pory zarówno AMD, jak i ASRock nie podawały przyczyny problemów. Mamy jednak nowe informacje w tej sprawie — kanał Tech YES City miał okazję porozmawiać z inżynierami ASRocka, którzy ujawnili nowe szczegóły w tej kwestii.

Spalone procesory AMD Ryzen 7 9800X3D

Problemy z uszkodzonymi procesorami AMD Ryzen 9000, a w szczególności modelem Ryzen 7 9800X3D, okazały się wynikać z błędów w domyślnej konfiguracji płyt głównych firmy ASRock. Jak ujawnili inżynierowie producenta w rozmowie z Tech YES City, źródłem kłopotów było zbyt agresywne fabryczne ustawienie parametrów związanych z funkcją Precision Boost Overdrive (PBO), odpowiedzialną za dynamiczne zwiększanie wydajności procesora. Co ważne, wartości te miały się mieścić w specyfikacji wyznaczonej przez AMD.

Konkretnie chodziło o wartości EDC (Electric Design Current) i TDC (Thermal Design Current) — czyli limity prądowe i cieplne, jakie płyta główna dopuszcza dla procesora. W przypadku wielu modeli ASRocka z segmentu średniego i wyższego (np. B650 czy X670), ustawienia te były domyślnie zawyżone, co prowadziło do przekraczania bezpiecznych limitów prądowych przez CPU. To z kolei mogło skutkować przegrzewaniem, niestabilnością, a w skrajnych przypadkach — fizycznym uszkodzeniem jednostki.

Co istotne, problem nie powinien dotyczyć tańszych modeli płyt głównych ASRocka, takich jak A620, które fabrycznie mają bardziej ograniczone limity mocy. Tam ustawienia są celowo mniej "wyśrubowane", co chroni komponenty przed nadmiernym obciążeniem.

Poprawka dla płyt głównych

ASRock twierdzi, że rozwiązał problem w najnowszych wersjach BIOS-u, które już są dostępne do pobrania na stronach produktowych poszczególnych płyt (należy szukać najnowszej wersji BIOS-u z poprawką “Optimize PBO settings.”). Aktualizacje zawierają poprawione limity prądowe, bardziej dostosowane do charakterystyki procesorów Ryzen 9000. Producent zapewnia, że nowe ustawienia eliminują ryzyko uszkodzeń, jednak pełną skuteczność poprawek zweryfikuje dopiero czas i dalsze testy społeczności.