Anker ma dwa nowe produkty - słuchawki soundcore Liberty 5 i AeroClip

Nowego sprzętu audio nigdy za mało. Tak widzi temat Anker, który jest numerem jeden w słuchawkach w Japonii. A w reszcie świata mieści się na pudle, najlepszych. Wiosenne nowości to słuchawki soundcore Liberty 5, dla ciszafilów, oraz AeroClip, które już chyba gdzieś widzieliśmy.

soundcore to submarka Anker Innovations, która dziś jest traktowana jako oddzielny byt, choć nierozłącznie obie nazwy pojawiają się w kontekście nowych produktów. Słuchawki soundcore dały się poznać ostatnio z dobrej strony w recenzji Przemka, który opisywał doświadczenia z nausznymi Life Q30 (upgraded). Popularność, choć jako produkt niszowy, zdobyły tez soundcore Sleep A20, obecnie jedna z niewielu sensownych propozycji słuchawek, które sprawdzą się podczas spania. Teraz do portfolio produktowego, dostępnego w Polsce, dołączają dwa modele słuchawek. Są to Liberty 5 oraz AeroClip.

soundcore Liberty 5, które podobno wyciszą tło jak mało które

To hasło dotyczy oczywiście klasy produktów w cenie poniżej 400 zł wyposażonych w ANC, a Liberty 5 kosztują dokładnie 399 zł. Słuchawki dostępne są w czterech kolorach - Cloud White, Ink Black, Abyss Blue i Rose Apricot (na zdjęciu poniżej).

Tak producent opisuje technologie w tych słuchawkach - dzięki technologii Adaptive ANC 3.0, słuchawki eliminują niepożądane dźwięki z otoczenia, takie jak rozmowy, hałas uliczny czy dziecięcy gwar. Zastosowane 9,2 mm przetworniki z biocelulozową membraną gwarantują krystalicznie czysty dźwięk w zakresie średnich i wysokich tonów. System podwójnych kanałów basowych oraz certyfikacja Hi-Res Wireless z obsługą kodeka LDAC zapewniają mocne, dynamiczne brzmienie. Liberty 5 oferują również opatentowaną technologię Dolby 3D Audio, która tworzy przestrzenny efekt dźwiękowy – użytkownik może wybierać spośród czterech trybów immersyjnego odsłuchu.

ANC w słuchawkach Liberty 5 powinno dwa razy silniej tłumić hałasy otoczenia niż w poprzedniczkach Liberty 4 NC. Obudowa spełnia wymogi normy IP55, a wbudowany akumulator pozwala na pracę przez 12 godzin bez ANC oraz 8 godzin z ANC, a z dodatkowo aktywnym uprzestrzenniaczem Dolby już tylko 5 godzin. W połączeniu z etui ładującym, łączny czas pracy wyniesie odpowiednio 48, 32 i 20 godzin. Ciekawostką może być tu wyposażenie zestawu w aż sześć różnego rozmiaru silikonowych nakładek dokanałowych, a także jak na ten segment cenowy rozbudowane oprogramowanie do zarządzania słuchawkami.

AeroClip, czyli prawie…, ale jednak soundcore

Słuchawki w formie klipsu, który zakładamy na ucho tak, by móc słuchać muzyki, a jednocześnie być w kontakcie z otoczeniem, ma już nie tylko Huawei, ale także Bose, JLab, a Motorola nawet w wersji luksusowej. soundcore dołącza do tej listy ze swoją propozycją o nazwie AeroClip. Zostały one wycenione na 599 złotych, czyli mniej niż produkt Huawei, ale też nie tak dużo mniej. Różnicą, która jest tu najbardziej widoczna wizualnie to budowa pałąka łączącego część z akumulatorem oraz elektronikę i przetworniki. Ta jest tutaj płaska, co sprawia, że AeroClip przypominają miniaturową wersję nausznych słuchawek.

Opis słuchawek jest w zasadzie kopią tego co było mówione przy konkurencyjnych produktach. Chodzi tu o zapewnienie komfortu użytkowania mimo iż są to słuchawki otwarte, których nie umieszczamy w kanale słuchowym. Producent tak charakteryzuje AeroClip - elastyczny, odporny na 20 000 zgięć pałąk oraz lekkie materiały zapewniają stabilne i pewne dopasowanie przez cały dzień. Dzięki tytanowym przetwornikom oraz zaawansowanej technologii wirtualnego basu, AeroClip oferują bogaty, czysty dźwięk porównywalny z klasycznymi słuchawkami dousznymi. Za wyraźne rozmowy odpowiadają cztery mikrofony kierunkowe wspierane przez sztuczną inteligencję, które skutecznie eliminują zakłócenia - nawet na ruchliwej ulicy.

Choć obie słuchawki wyglądają tak samo (prawie), mamy tutaj słuchawkę lewą i prawą. Jednak nie pomylimy się przy ich wkładaniu do etui, bo odwrotnie zainstalowane magnesy w każdej ze słuchawek i odpowiadających im otworach w etui, pozwalają umieścić je tylko właściwie - inaczej słuchawka jest „wypychana” z pudełeczka. Poza tym w zestawie mamy też nasadki silikonowe, przydatne, gdy ich dotyk do ucha mimo wszystko jest niekomfortowy lub zbyt luźny.

Źródło: Anker, inf. własna, foto wejściowe: Anker