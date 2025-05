Nie nagrywaj tego telefonem. Czujnik LiDAR może uszkodzić sprzęt

Wiązki emitowane przez czujnik LiDAR mogą uszkodzić aparat w telefonie. Jeden z użytkowników serwisu Reddit uszkodził w ten sposób iPhone'a 16 Pro Max.

LiDAR (ang. Light Detection and Ranging) to technologia zdalnego pomiaru odległości, która wykorzystuje wiązki laserowe do tworzenia precyzyjnych trójwymiarowych map otoczenia. Działa na zasadzie emitowania impulsów świetlnych i pomiaru czasu, jaki zajmuje im dotarcie do obiektu i powrót do czujnika.

Technologię LiDAR coraz częściej można spotkać w samochodach, gdzie służy do precyzyjnego wykrywania obiektów, pomiaru odległości oraz analizy otoczenia w czasie rzeczywistym.

LiDAR uszkodził smartfona

Użytkownik Jeguetelli opisał na Reddicie zdarzenie, do którego doszło podczas nagrywania samochodu Volvo EX90. Czujnik LiDAR, umieszczony nad przednią szybą pojazdu, skierował wiązkę bezpośrednio w obiektyw iPhone’a 16 Pro Max, co spowodowało uszkodzenie aparatu i wypalenie pikseli w różnych kolorach. Usterkę udało się naprawić w ramach usługi AppleCare.



Wiązki lasera z czujnika LiDAR spowodowały wypalenie pikseli w różnych kolorach

Volvo ostrzega użytkowników

Firma Volvo opublikowała na swojej stronie informację ostrzegającą przed kierowaniem kamery bezpośrednio na czujnik LiDAR:

„Nie kieruj kamery bezpośrednio na LiDAR. LiDAR, będąc systemem laserowym, wykorzystuje fale światła podczerwonego, które mogą uszkodzić niektóre urządzenia fotograficzne. Może to obejmować smartfony lub telefony wyposażone w kamerę.”

Redakcja The Drive zwróciła się do Volvo z prośbą o dodatkowe informacje na temat tego problemu. „Zasadniczo zaleca się unikanie kierowania kamery bezpośrednio na czujnik LiDAR. Światło lasera emitowane przez lidar może potencjalnie uszkodzić czujnik kamery lub wpłynąć na jej działanie.”

Volvo dodało, że ryzyko uszkodzenia wzrasta w przypadku bliskiej odległości, gdy wiązka lasera jest bardziej skoncentrowana. Nagrywanie z bezpiecznego dystansu powinno zminimalizować to zagrożenie, a zastosowanie filtrów lub osłon na obiektyw może zapewnić dodatkową ochronę.

Uważaj na ten sprzęt

Przypadek opisany przez użytkownika Jeguetelli pokazuje, że warto zachować ostrożność podczas nagrywania wszelkich urządzeń wyposażonych w czujnik LiDAR. Dotyczy to nie tylko samochodów, ale również innych urządzeń codziennego użytku – na przykład inteligentnych odkurzaczy, które wykorzystują tę technologię do tworzenia dokładnych map pomieszczeń i sprawnego omijania przeszkód.