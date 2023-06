W czerwcu zadebiutuje nowa platforma zakupowa. Wszysto.pl ma zamiar sprawić, że polski internauta zapomni czym było Allegro i dostrzeże wszystkie wady Amazon.

Wszystko.pl to wyczekiwana od wielu miesięcy nowa polska platforma zakupowa, której pomysłodawcą i właścicielem jest firma Comarch. Działać ma podobnie do konkurencyjnych serwisów, ale lepiej.

Wszystko.pl a konkurencja

Obecnie platforma rejestruje jeszcze sprzedawców, którzy swoje oferty zaprezentują już 29 czerwca. W dniu premiery Wszystko.pl chce dysponować około milionem produktów. Wydaje się więc, że szykuje się nam kolejne Allegro. Różnica będzie jednak istotna. Wszystko.pl nie będzie bowiem pobierało prowizji od sprzedaży.

Chcemy wykorzystać to, jak się zmienił rynek. Dostawcy korzystający z Allegro narzekają na coraz wyższe opłaty i konkurowanie z Allegro. Platforma, podobnie jak Amazon, wystawia coraz więcej własnych towarów. My oferujemy zero prowizji.

- zapowiada Janusz Filipiak, prezes Comarch S.A.

Wyróżniać Wszystko.pl ma oprogramowanie Comarch ERP oraz przejrzysty proces zakupowy. Internauta nie będzie zalewany reklamami i komunikatami, za to szybko i sprawnie znajdzie ulubione produkty. Pomoże mu w tym intuicyjna wyszukiwarka produktów i trafne podpowiedzi.

Na czym zarobi Wszystko.pl?

Wszystko.pl konkurencję ma potężną, ale brak prowizji to istotna karta przetargowa. Deklaracje o wyjątkowej przejrzystości strony internetowej i aplikacji mobilnej należy traktować z dystansem. Wszystko.pl zarabiać zamierza na sprzedaży powierzchni reklamowej.

Źródło: Comarch, Forbes