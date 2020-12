Comarch ERP XT to aplikacja do zarządzania firmowymi finansami, która powstała na bazie rozwiązań dla dużych przedsiębiorstw. Oferuje tę samą niezawodność i skuteczność, ale tym razem w wydaniu dla małych i mikrofirm.

Narzędzi do zarządzania firmowymi finansami, które działają poprzez internet znajdziemy dziś mnóstwo. Każde z nich ma swoje zalety i wady, a w różnorodności tkwi siła, bo każdy przedsiębiorca może dobrać sobie dokładnie takie rozwiązanie, które pasuje do profilu jego działalności i jest najwygodniejsze w użytkowaniu.

Jest jednak jedna rzecz, w której lepiej nie przebierać dowolnie. To prestiż i doświadczenie związane z marką producenta danego oprogramowania księgowego. Dlatego tym razem przybliżymy wam aplikację stworzoną przez Comarch, jedną z największych spółek informatycznych w Polsce, której oprogramowanie wykorzystywane jest przez administrację publiczną, telekomunikację, sieci społecznościowe.



Główna strona aplikacji wraz z podpowiedziami

Pomyślicie, że skoro Comarch to i aplikacja pewnie skierowana jest do dużych przedsiębiorców. Jednak w przypadku aplikacji Comarch ERP XT mamy ukłon w stronę małych firm, które oczekują niewielkich nakładów na dobrze działające i wygodne pod względem interfejsu narzędzie do zarządzania firmą.

Comarch ERP XT czyli nie tak zatrważające koszty za uproszczenie sobie pracy

Comarch ERP XT to pakiet oprogramowania, z którego możemy wybrać interesujące nas elementy. Może to być zarządzanie fakturami, prowadzenie księgowości, obsługa magazynu, e-sklep i wiele innych.



W wersji testowej, znajdują się informacje o kosztach zakupu poszczególnych wersji oprogramowania, a także dokładnie wyspecyfikowane możliwości każdego z wariantów

Opłaty ponosimy tylko za aktywowane moduły czy też usługi. I tak, za samą kontrolę przepływu faktur zapłacimy 11 zł miesięcznie. I to jest jedyna obowiązkowa opłata, w której mieści się też funkcja OCR dla 20 stron miesięcznie (można dokupić opcję na więcej stron). Kolejne moduły to już opcje. I tak:

za Księgę Podatkową dopłacimy 28 zł,

za Magazyn 36 zł,

za Księgę Handlową czyli pełną księgowość 99 zł.

W przypadku usług będą to koszty miesięczne w wysokości:

115 zł za usługę e-Sklepu, który między innymi oferuje gotowe szablony, optymalizację SEO, integracje z porównywarkami cen i Allegro, wszystko.pl, a także obsługę SSL,

70 zł, za prosty e-Sklep Light gdy mamy tylko do 50 produktów w ofercie,

39 zł za wsparcie funkcji POS (punkt obsługi sprzedaży detalicznej) i współpracę z drukarką fiskalną i terminalem płatniczym,

9 zł jeśli interesuje nas analiza danych związanych z funkcjonowaniem firmy i sprzedażą,

100 zł za 250 stron OCR i więcej zależnie od cennika (50 stron jednorazowo za darmo w ramach opcji Demo).

Comarch ERP XT i fakturowanie on-line

Na początek możecie wypróbować jego funkcje związane z fakturowaniem on-line. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie Comarch, a poniżej przybliżamy je w skrócie.

Bezpiecznie, kompletnie i z każdego miejsca dzięki wsparciu technologii chmurowej

Decydując się na oprogramowanie Comarch ERP XT nie musimy martwić się o jego wsparcie. Tym zajmuje się Comarch, na przykład w przypadku e-sklepu zapewniając hosting w chmurze. Zresztą wszystkie narzędzia wykorzystują technologię chmurową, która zapewnia łatwy dostęp do narzędzi z dowolnego miejsca na świecie i praktycznie dowolnego urządzenia, w którym możemy uruchomić przeglądarkę internetową. Wspierane są także telefony z Androidem i iOS.

Comarch ERP XT przy obsłudze do 10 dokumentów miesięcznie nie wymaga opłat za dostęp do wszystkich funkcji

Można powiedzieć, że z dużą dozą prawdopodobieństwa jeśli gdzieś spotkaliście się z interesująca was funkcją oprogramowania do zarządzania firmą, to w ramach wspomnianych funkcjonalności - fakturowanie, księgowość, magazynowanie, e-handel - Comarch ERP XT również takim narzędziem dysponuje. Księgowość możemy zresztą prowadzić nie tylko samodzielnie, ale zintegrować ją także z zewnętrzną.



Menu aplikacji Comarch ERP XT, wszystkie pozycje

Czytelny i atrakcyjny wizualnie interfejs, który pilnuje by niczego nie przegapić

Można stworzyć oprogramowanie, które potrafi nieskończenie wiele rzeczy, ale położyć jego przydatność przez nieintuicyjny interfejs użytkownika. Comarch ERP XT pod tym względem wyróżnia się na plus. Poza tym interfejs jest atrakcyjny wizualnie, co znakomicie zmniejsza liczbę ewentualnych pomyłek w trakcie korzystania z narzędzi księgowych, które zależą nie od samego oprogramowania ale użytkownika.



Moduły funkcyjne zorganizowano w taki sposób, by kolejność ich użycia była intuicyjna



Dzięki systemowi podpowiedzi, nawet początkujący przedsiębiorca będzie wiedział co robić



Jeśli użycie danej funkcji wymaga wcześniejszej akcji lub jest już zastąpione przez nowszy mechanizm, program poinformuje nas o tym

Korzystając z poszczególnych funkcji Comarch ERP XT, możemy liczyć na wsparcie takie jak:

podpowiedzi w ważnych miejscach w postaci automatycznie wybieranych wydruków i funkcji najlepiej odpowiadających danej czynności,

przypomnienia o terminach, w tym wysyłce deklaracji do Urzędu Skarbowego,

możliwość zasysania danych z systemu bankowego i automatyczne wysyłanie przelewów z poziomu aplikacji,

indywidualnie dobierane szablony maili, różne dla każdego kontrahenta,

rozpoznawanie faktur za pomocą OCR i automatyczne dodawanie do odpowiednich ewidencji, możliwe jest rozpoznawanie zdjęć jak i zawartości dokumentów PDF,

wysyłka faktur wprost z narzędzia do ich wystawiania,

automatyczne pobieranie danych o kontrahencie na podstawie jego numeru NIP,

weryfikację poprawności wystawianych faktur, tak by były zgodne z obowiązującymi przepisami,

ewidencjonowanie nie tylko faktur, ale również rachunków i paragonów fiskalnych.



Wyświetlanie danych, list faktur, produktów w formie kafelków to czytelny i wygodny w odbiorze sposób prezentacji informacji

Księgi dla mniejszych i większych firm

Comarch ERP XT przygotowany został dla niewielkich firm, ale i wśród takich znajdą się więksi i mniejsi przedsiębiorcy. Dla tej pierwszej grupy mamy obsługę Księgi Przychodów i Rozchodów, wraz z rejestrem wszystkich operacji, który pozwala wygodnie śledzić naszą działalność handlową. Do tego mamy ewidencję i rozliczenie wynagrodzeń pracowników, ewidencję wyposażenia i środków trwałych i wiele więcej.

Z kolei te firmy, które muszą korzystać z pełnej księgowości, w tym spółki handlowe czy jednostki podlegające prawu bankowemu i przepisom o obrocie papierami wartościowymi, mają do dyspozycji z kolei Księgę Handlową.

Do obsługi czynności związanych z wysyłką dokumentów rozliczeniowych do urzędów skarbowych i innych instytucji administracyjnych nie potrzebna jest nam inna aplikacja. Wszystko włącznie z pobraniem potwierdzenia UPO wykonamy w Comarch ERP XT.

Tym samym Comarch EXP RT zapewnia wsparcie dla przedsiębiorców na różnym etapie ich rozwoju poprzez narzędzia on-line. Dotyczy to także pełnej księgowości, dla której przygotowane zostały różne mechanizmy wspomagające wypełnianie dokumentów i ich prawidłowe propagowanie na kolejne okresy rozliczeniowe.

Są one przydatne, gdyż pełna księgowość jeśli zdecydujemy się prowadzić ją samodzielnie, nie jest prostą czynnością. Architektura aplikacji Comarch ERP XT została pomyślana tak, by zminimalizować liczbę operacji ze strony użytkownika, poprzez automatyczne przenoszenie wpisów pomiędzy różnymi rejestrami.

Gdy samodzielna księgowość jest ponad Twoje siły

Wtedy dobrze, gdy współpracujemy z biurem rachunkowym wspomagającym się oprogramowaniem Comarch ERP OPTIMA. Wtedy wymiana danych pomiędzy naszym systemem księgowym, a biurem, będzie natychmiastowa. Dzięki funkcji IWD czyli Internetowej Wymianie Danych.

Magazyn zintegrowany z terminalem płatniczym i drukarką fiskalną

Magazyn towarów to nie tyle wyższa szkoła jazdy w przypadku biznesu, co konieczność w chwili gdy prowadzenie działalności wiąże się z obrotem produktami i ich wykorzystaniem do osiągniecia przychodów.

Comarch ERP XT wyposażono w moduł magazynowy, z wygodną prezentacją produktów (ze zdjęciami), obsługą kodów kreskowych, mechanizmu FIFO (najpierw sprzedawane są najwcześniej zaksięgowane towary) i wsparciem inwentaryzacji i spisu z natury.

Wahasz się? Wypróbuj Comarch ERP XT, to przecież nic nie kosztuje

Wyliczenie wszystkich funkcji Comarch ERP XT wykracza poza ramy tego materiału, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by samodzielnie je sobie przetestować.

Przetestuj Comarch ERP XT bez opłat

Rozpoczęcie testów odbywa się w następujących krokach:

rejestracja konta w Comarch, potrzebny jest adres e-mail, najlepiej firmowy, co uprości dalsza migrację, gdy Comarch EXP RT przypadnie wam do gustu,

zgoda na przetwarzanie danych zgodnie z RODO, opcjonalną korespondencję marketingową i potwierdzenie zaznajomienia się z regulaminem,

podanie danych naszej firmy, co sprowadza się do wpisania NIPu, reszta danych o firmie jest pobierana z bazy CEIDG.

Potem możemy sobie działać do woli, bo dopóki nie zatwierdzimy wprowadzanych danych, nic co będzie wiązało się z odpowiedzialnością podatkową, nie zacznie się dziać. Jeśli wprowadzimy 10 lub mniej dokumentów handlowych lub księgowych do systemu, Comarch nie zarząda opłat nawet jeśli wykorzystamy oprogramowanie komercyjnie.

Tekst powstał we współpracy z firmą Comarch