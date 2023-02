Sprzedajesz na Allegro lub OLX? Urząd Skarbowy wkrótce będzie mógł kontrolować użytkowników platform sprzedażowych. Aby wpaść pod lupę skarbówki, trzeba spełnić dwa kryteria. Opublikowano projekt ustawy.

Projekt ustawy jest odpowiedzią na regulacje Unii Europejskiej. Rząd pracuje nad przepisami, które nadają skarbówce prawo kontrolowania sprzedawców na platformach sprzedażowych (np. Allegro i OLX). Transakcje będą weryfikowane pod warunkiem spełnienia przez użytkownika dwóch kryteriów, choć w obecnej wersji projektu istnieje luka pozwalająca w pewnym stopniu obejść jeszcze nieobowiązujące przepisy.

Sprzedajesz w Internecie? Urząd Skarbowy może cię wziąć pod lupę

Przepisy, które będą obowiązywać od przyszłego roku będą dotyczyć nawet 17 mln Polaków aktywnie korzystających z popularnych serwisów sprzedażowych - donosi Rzeczpospolita. Aby trafić pod lupę skarbówki, konieczne będzie spełnienie dwóch kryteriów:

wykonanie minimum 30 transakcji w ciągu roku;

w ciągu roku; łączna kwota transakcji przekraczająca 2 tys. euro w ciągu roku.

Co ciekawe, kryteria będą obowiązywać w obrębie jednej platformy sprzedażowej. To otwiera furtkę do wykorzystania przez osoby, które niechętnie chcą raportować Urzędowi Skarbowemu dane dotyczące tego, co sprzedały. Łukasz Kacprzyk, doradca podatkowy w Grant Thornton cytowany przez Rzeczpospolitą zauważa, że “jeśli ktoś sprzeda po 10 rzeczy na 3 różnych portalach, to można twierdzić, że nie zostanie zaraportowany przez żaden z nich”.

Nie raportujesz sprzedaży - blokują ci konto

Projekt zakłada, że operator platformy, na której prowadzona jest sprzedaż będzie mógł zablokować konto sprzedającego oraz wstrzymać wypłatę jego wynagrodzenia. Tak będzie się działo pod warunkiem odmówienia lub niedostarczenia raportu niezbędnego do przekazania Urzędowi Skarbowemu. Dla operatorów, którzy nie dotrzymają obowiązków raportowania, ustawa przewiduje wielomilionowe kary.