Aż trudno uwierzyć, ale od premiery systemu płatności BLIK minęło już 8 lat. Kolejne urodziny stały się okazją do opublikowania porcji statystyk. Bardzo interesujących.

Przełomowy rok BLIKA

Korzystacie z BLIKA? Pomysł okazał się ogromnym sukcesem. Chociaż początkowo rozkręcał się powoli, dziś można mówić w tym przypadku o naprawdę dużej bazie odbiorców, a co za tym idzie także o robiących wrażenie liczbach dotyczących przeprowadzanych transakcji.

Jak się okazuje, użytkownicy BLIKA zrealizowali już prawie 2,8 mld transakcji o łącznej wartości 371,4 mld zł. Wedle prezesa Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych BLIK, przełomowy był miniony rok. Przyniósł bowiem ponad 1,2 mld operacji o wartości 163,9 mld zł. To wzrost liczby transakcji o ponad 60 proc. względem 2021 roku, który też był dla BLIKA udany.

„Za nami przełomowy rok. W ciągu tych dwunastu intensywnych miesięcy udało nam się nie tylko wzmocnić pozycję BLIKA na polskim rynku, ale także zwiększyć jego widoczność za granicą. Dzięki planowanemu przejęciu słowackiej spółki VIAMO dziś możemy myśleć o naszym dalszym rozwoju poza Polską. Naszą ambicją jest, aby BLIK stał się systemem płatności, który jest dostępny dla użytkowników europejskich aplikacji bankowych, i który dostarcza im wyjątkowych doświadczeń zakupowych. O postępach prac w tym obszarze będziemy mogli powiedzieć nieco więcej już wkrótce.” - Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych BLIK

Ile osób korzysta z BLIKA?

Aktualnie (biorąc pod uwagę stan na koniec grudnia 2022 roku) liczba aktywnych użytkowników (określane są tak osoby, które dokonują przynajmniej jednej transakcji w miesiącu) tego systemu płatności wynosi prawie 13 mln.

Ze wszystkich transakcji prawie 60 proc. stanowią te w kanale online. Między październikiem a grudniem 2022 roku, czyli w najgorętszym okresie sprzedażowym, liczba płatności BLIKIEM w e-sklepach przekroczyła granicę 212 mln. Już od kilku lat Polacy w e-handlu chętniej płacą BLIKIEM niż kartami. Ostatnio zwiększa się też liczba przelewów na telefon BLIK oraz wypłat gotówki w bankomatach.

„Użytkownicy BLIKA zwracają uwagę, że jest on rozwiązaniem, które bardzo ułatwia im życie i pomaga w codziennych płatnościach, a do tego jest prostą i bezpieczną opcją, niewymagającą od nich podawania żadnych prywatnych danych. Przede wszystkim jest to jednak metoda płatności, która dzięki swojej wszechstronności znacząco upraszcza codzienne zarządzanie finansami i daje Polakom wiele możliwości. Z naszych usług korzysta obecnie 13 mln osób. To właśnie z myślą o nich chcemy rozwijać nasz system i dostarczać nową jakość płacenia. Przed nami kolejne wdrożenia i zmiany, które realnie zmienią rynek płatniczy w Polsce, ale mamy nadzieję, że także w całej Europie.” - Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych BLIK

Źródło: blik