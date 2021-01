To istotna informacja, ponieważ poza już wydanymi i nadciągającymi aktualizacjami obiecano także patch 1.1 i patch 1.2. W obydwu przypadkach zmian miało być więcej, a dodatkowo spora część z nich określana była przez samych twórców mianem bardzo istotnych. Tych, które zauważalnie usprawnią Cyberpunk 2077. Udało się uniknąć poślizgu i w efekcie patch 1.1 został już udostępniony. Co ważne, zarówno na PC, jak i na konsolach.

Czego oczekiwać? Pełną listę zmian możecie znaleźć na oficjalnej stronie gry, na pierwszy rzut oka widać, że jest ich sporo. Koncentrują się przede wszystkim na poprawie stabilności i eliminacji problemu z zawieszaniem się gry, ale też na kwestiach dotyczących poszczególnych zadań, interfejsu, efektów wizualnych i eliminacji niektórych błędów. Wymowny jest jednak wzmianka, iż jest to też podwalina pod nadchodzące łatki.

Patch 1.1 is out on PC, consoles and Stadia!



In this update, which lays the groundwork for the upcoming patches, we focused on various stability improvements and bugfixes.



List of changes: https://t.co/NlSEKjsax7 pic.twitter.com/WjLcD0SaZk