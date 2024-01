Nowe gry w GeForce Now. W co zagrać w tym tygodniu?

Usługa GeForce NOW została zasilona o nowe tytuły. W czwartek 18 stycznia 2024 r. użytkownicy usługi otrzymali możliwość grania w kolejne tytuły. Wśród nich znalazło się miejsce dla jednego z hitów stycznia, czyli Prince of Persia: The Lost Crown.

GeForce NOW to usługa, która pozwala cieszyć się grami wideo bez drogiego sprzętu. Wszystko to dzięki temu, że gracze mogą bawić się w niej przez strumieniowanie. Jak czytamy na stronie Nvidii, w GeForce Now obsługiwanych jest już ponad 1,5 tys. gier, w które można grać w chmurze. Granie możliwe jest na komputerach PC oraz Mac, urządzeniach mobilnych z systemem iOS oraz Android, a także urządzeniach SHIELD i telewizorach.

W czwartek 18 stycznia 2024 r. biblioteka gier wspieranych przez usługę Geforce NOW rozszerzyła się. Gracze otrzymają dostęp do trzech kolejnych tytułów, wśród których znalazły się zdecydowanie głośne produkcje. Jedną z nich jest Prince of Persia: The Lost Crown, czyli jeden z hitów stycznia.

Oprócz tego do chmury trafia gra Exoprimal z aktualizacją Title Update 3. Wprowadza ona nową zawartość do produkcji, w tym współpracę z serią Monster Hunter. Ogłoszone na CES 2024 wydarzenie wiąże się z obniżeniem ceny Exoprimal na Steam o 50 proc. Oferta potrwa do 30 stycznia 2024 r.

GeForce NOW – nowe gry dodane 18 stycznia 2024 r.

Those Who Remain (od 16 stycznia w Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass),

oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass), Prince of Persia: The Lost Crown (od 18 stycznia w Ubisoft oraz Ubisoft+),

Turnip Boy Robs a Bank (od 18 stycznia w Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass),

New Cycle (od 18 stycznia w Steam),

Beacon Pines (Xbox),

Exoprimal (Steam),

FAR: Changing Tides (Xbox),

Going Under (Xbox),

The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam),

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Xbox).

To kolejna styczniowa aktualizacja oferty usłgi Geforce Now, która przyniosła uzupełnienie listy gier o kilka głośnych tytułów. Wcześniej w tym miesiącu informowaliśmy o dodaniu do usługi takich produkcji jak Dishonored, The Finals czy Sniper Elite 5.