Nowe gry za darmo w Epic Games Store. Horror i nowe życie pralni

Epic Games Store udostępnia nowe gry za darmo. W tym tygodniu otrzymamy bezpłatnie aż dwie pozycje. Obie będą się od siebie wyraźnie różnic. W jednej wydobędziemy ukryty potencjał z pralni, a w drugiej przeżyjemy walijski horror.

W Epic Games Store udostępniono nowe gry za darmo. W tym tygodniu użytkownicy platformy otrzymają dwa tytuły bez ponoszenia dodatkowych opłat. Ich klimat będzie się od siebie wyraźnie różnił.

Maid of Sker za darmo w Epic Games Store

Pierwszy tytuł, w który będziemy mogli zagrać za darmo, dzięki polityce rozdawnictwa Epic Games Store, to Maid of Sker. Jest to inspirowany popularną w Walii historią prawdziwą Elizabeth Williams. W tym pierwszoosobowym survival horrorze wcielimy się w rolę muzyka Thomasa Evansa. Akcja gry toczy się w znanym "nawiedzonym" miejscu, czyli Sker House w południowej Walii.

Celem gracza jest rozwikłanie zagadki, ukrywając się przy tym przed przeciwnikami. Gracz nie ma możliwości toczenia walki. Pozostaje mu tylko odwracanie uwagi wrogów i zastawianie na nich pułapek. Fabuła gry jest nieliniowa, można ją przejść jedną z trzech dróg. Na graczy czeka kilka możliwych zakończeń.

Arcade Paradise za darmo w Epic Games Store

Od dziś za darmo można pobrać też Arcade Paradise, czyli pierwszoosobowy symulator, w którym wcielamy się w role Ashley. Kobieta odziedziczyła po ojcu pralnię, lecz jej plan na prowadzenie biznesu jest inny. Planuje ona przerobić ją na lokal z automatami do gier.

Gra odwołuje się do nostalgii i klimatu znanego z lat 90. Gracze otrzymują do dyspozycji ponad 35 automatów, z której każdy ma wbudowaną unikalną grę, inspirowaną znanym hitem. W każdą z gier możemy zagrać, dzięki czemu poza warstwą symulacyjną, można też spędzić czas przy klasycznych hitach.

Darmowe gry w Epic Games Store – do kiedy dostępne?

Arcade Paradise i Maid of Sker będzie można odebrać za darmo do 25 lipca 2024 r. do godz. 17:00 czasu polskiego. Po tej dacie dostępne będą kolejne gry za darmo.