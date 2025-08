AMD Ryzen 7 7800X3D i 9800X3D w niższych cenach. Teraz opłaca się kupić

Składacie wydajny komputer do gier? To dobry moment, aby rozważyć zakup procesorów AMD Ryzen 7 7800X3D i Ryzen 7 9800X3D. W sklepach widać spore obniżki cen, które mogą zachęcić do wyboru gamingowych układów.

Procesory AMD Ryzen 7 7800X3D i Ryzen 7 9800X3D są często polecane graczom jako jedne z najlepszych propozycji do budowy gamingowych komputerów. Teraz stały się jeszcze bardziej opłacalnym wyborem – w ostatnim czasie w sklepach widać wyraźne obniżki cen.

Obniżki cen

Obniżki cen wynikają z niższego kursu dolara. Czy tylko? Trudno powiedzieć. AMD nie ogłosiło ich oficjalnie, co jednak nie jest niczym zaskakującym – producent rzadko informuje publicznie o takich zmianach.

Ryzen 7 9800X3D jeszcze niedawno kosztował około 2300 zł, a obecnie można go kupić za ok. 2000–2100 zł, co oznacza spadek o około 10–13%.

Ryzen 7 7800X3D, czyli tańsza alternatywa z poprzedniej generacji, wrócił do świetnej ceny – z wcześniejszych 2000 zł spadł do około 1500 zł, co oznacza obniżkę o około 25%.

Topowe procesory dla graczy

Oba modele mają 8 rdzeni i 16 wątków, ale należą do różnych generacji. Ryzen 7 9800X3D korzysta z architektury Zen 5, a Ryzen 7 7800X3D z Zen 4. Kluczową cechą obu jednostek jest obecność technologii 3D V-Cache, czyli dodatkowej pamięci podręcznej L3.

Dzięki zwiększeniu pojemności pamięci podręcznej procesory oferują znacznie lepszą wydajność w grach, zwłaszcza w tytułach zależnych od szybkości pamięci i przepustowości cache. W praktyce pozwala to uzyskać wyższe liczby klatek na sekundę, szczególnie w przypadku konfiguracji z topowymi kartami graficznymi do gier.