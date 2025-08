Specyfikacja PlayStation 6 wycieka. Co zaoferuje nowa generacja?

Konsole do gier

Branża technologiczna przeciekami stoi. Znany leaker o pseudonimie Moore’s Law is Dead ujawnia nieoficjalną specyfikację konsoli PlayStation 6 – oraz nadchodzącego handhelda.

Specyfikacja PlayStation 6 wycieka do sieci za pośrednictwem materiału opublikowanego przez Moore’s Law is Dead – znanego leakera, który regularnie informuje o planach gigantów branży takich jak Sony.

Jakie będzie PS6? [przeciek]

Co udało się ustalić? PlayStation 6 ma być podobno wyposażone w 8 rdzeni Zen 6 i od 40 do 48 jednostek obliczeniowych RDNA 5 3+GHz, co zaoferuje lepszą wydajność rasteryzacji niż w podstawowym modelu PS5.

PlayStation 6 ma zużywać mniej energii niż PS5 (jedynie 160W). Konsola będzie korzystać z szybkiej pamięci GDDR7, co pozwoli na osiągnięcie przepustowości od 640 do 768 GB/s. Oczekuje się nawet dziesięciokrotnego wzrostu wydajności ray tracingu oraz wstecznej kompatybilności z PS5 i PS4.

Produkcja PS6, w świetle przedstawionych informacji, ma rozpocząć się w 2027 r. Cena ma wynosić ok. 499 dolarów.

Pełnoprawny handheld Sony [przeciek]

Przecieki obejmują również przenośną konsolę “niebieskich”. Urządzenie ma być wyposażona w 4 rdzenie Zen 6C i od 12 do 20 jednostek RDNA 5 z taktowaniem od 1,6 do 2,2 GHz. Pamięć ma być podobno wyposażona w 128-bitową magistralę z RAM LPDDR5X 7500.

Nowa konsola przenośna Sony ma przewyższać wydajnością Xbox Ally X. Premiera na nastąpić w podobnym czasie, co stacjonarne PS6. Cena urządzenia ma wynosić od 400 do 500 dolarów.

Z kolei nowa konsola Xbox, o nazwie kodowej Magnus, ma być wyposażona w 11 rdzeni Zen 6 i 68 jednostek obliczeniowych. Choć będzie mocniejsza niż PS5 Pro, nie dorówna PlayStation 6. Premiera Xboxa jest planowana podobno na 2027 r.

Warto jednak pamiętać, że nie są to informacje o charakterze oficjalnym.

Źródło: Wccftech