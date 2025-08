W okresie od 1 do 31 sierpnia osoby, które kupią wybrane modele telewizorów LG, mogą otrzymać zwrot części pieniędzy, sięgający maksymalnie 1500 zł. Promocja dotyczy telewizorów z serii OLED, QNED i NanoCell, dostępnych w wybranych sklepach stacjonarnych oraz online.

Aby otrzymać cashback, należy kupić telewizor LG objęty promocją między 1 a 31 sierpnia 2025 r.i zarejestrować go na stronie strefalg.pl do 14 września 2025 roku. Zwrot zależny jest od modelu i wynosi od 100 do 1500 zł i przyznawany jest w kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania puli 1 miliona złotych.

Szczegóły promocji

Najwyższy cashback wynoszący 1500 zł dotyczy telewizorów LG OLED evo AI serii G5 (m.in. modele OLED65G54LW i OLED55G54LW). Modele OLED serii C i B oferują zwrot w wysokości 300–500 zł, a telewizory serii QNED i NanoCell gwarantują zwrot od 100 do 500 zł, w zależności od wielkości ekranu i linii produktowej.

Promocja jest dostępna w wybranych sklepach stacjonarnych i internetowych, takich jak LG Brand Store (Warszawa KLIF, Wrocław Magnolia), Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Audio Color, Studio Hi-Fi, KDK, Loco oraz w oficjalnym sklepie internetowym LG (LG.com/pl) i sklepach online partnerów.

Pełna lista telewizorów w promocji

OLED65G54LW

85QNED93A6A

OLED55G54LW

75QNED93A6A

OLED65C54LA

OLED65B56LA

65QNED93A6A

OLED55C54LA

75QNED86A6A

OLED55B56LA

OLED48C54LA

OLED42C54LA

OLED48B56LA

75QNED80A6A

65QNED86A6A

75NANO81A6A

55QNED86A6A

65QNED80A6A

50QNED86A6C

65NANO81A6A

55QNED80A6A

43QNED86A6C

55NANO81A6A

50QNED80A6A

43QNED80A6A

50NANO81A6A

43NANO81A6A

86QNED80A6A

86NANO81A6A

55QNED93A6A

OLED48C5ELB

OLED55C5ELB

OLED65C5ELB

OLED42C5ELB

Co oferują telewizory LG w promocji?

Telewizory objęte promocją wyposażone są w procesory z AI, które optymalizują jakość obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Nowa wersja systemu webOS umożliwia lepszą personalizację i szybki dostęp do treści. Modele z 2025 roku oferują funkcje gamingowe, w tym integrację z Xbox Cloud Gaming, umożliwiając granie w najnowsze tytuły bez konsoli. Telewizory mają także tryby obrazu dostosowujące się do rodzaju gry.

Telewizory LG OLED evo AI oferują doskonałą jakość obrazu dzięki samoświecącym pikselom, zapewniając idealną czerń i kontrast, nawet w jasnych pomieszczeniach. LG, lider w sprzedaży OLED, uzyskał certyfikaty potwierdzające zgodność kolorów i bezpieczeństwo oczu. Modele z 2025 roku mają procesor α11 AI do precyzyjnego przetwarzania obrazu i dźwięku oraz technologię Brightness Booster Max, zwiększającą jasność o 70 proc.

Telewizory LG QNED evo AI łączą technologię MiniLED z Quantum Dot i NanoCell, co poprawia precyzję kolorów oraz szczegóły w scenach o wysokim kontraście. Tegoroczne modele mają nową powłokę przeciwodblaskową i ulepszone algorytmy zarządzania jasnością, co zapewnia lepszy komfort oglądania w różnych warunkach oświetleniowych.

Źródło: LG