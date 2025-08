Kolejna nowość, która może potencjalnie zainteresować entuzjastów retro.PLAION REPLAI we współpracy z Retro Games Ltd. (RGL), czyli twórcami serii THEC64, zapowiadają premierę konsoli THEC64 mini – Black Edition.

THEC64 mini – Black Edition to odświeżona wersja popularnej konsoli, wyróżniająca się matowo-lśniącym, czarnym wykończeniem. Konsola zawiera 25 preinstalowanych gier retro, starannie wyselekcjonowanych spośród najlepszych tytułów na C64. Wiele z nich zostało ulepszonych specjalnie na potrzeby tego wydania.

THEC64 mini – Black Edition w szczegółach

Oryginalny Commodore 64 sprzedał się w nakładzie ponad 17 mln egzemplarzy na całym świecie i miał ogromny wpływ na rozwój całych pokoleń programistów, graczy, muzyków i artystów cyfrowych.

Wydanie THEC64 mini – Black Edition to w praktyce część kampanii „Back In Black", oddającej hołd żywej, undergroundowej scenie C64, która rozwijała się od lat 80-tych. To kolekcja gier tworzonych przez fanów, a nie wytwórnie, teraz udostępniona w doskonałej formie sprzętowej, adresowana zarówno do kolekcjonerów, jak i nowych użytkowników.

Premiera THEC64 mini – Black Edition zaplanowana jest na 24 października 2025 r. Przedsprzedaż już ruszyła.

Cechy THEC64 mini – Black Edition

Nowe, matowo-lśniące, czarne wykończenie konsoli i klawiatury.

Replika w skali 50 proc.

25 preinstalowanych gier retro, zaktualizowanych specjalnie dla tej edycji.

Wyjście HDMI plug-and-play w rozdzielczości HD 720p, obsługujące 50 lub 60 Hz, umożliwiające podłączenie do nowoczesnych telewizorów.

Dwa porty USB do podłączenia joysticków, kontrolerów, pendrive'ów i klawiatur.

Cztery sloty zapisu stanu gry.

Mikroprzełącznikowy joystick USB, zapewniający autentyczne wrażenia, w dopasowanej kolorystyce.

Pełna lista zainstalowanych gier