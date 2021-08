Deep Silver i Volition nie zamierzają tracić czasu i po zapowiedzi nowego Saints Row dość szybko przechodzą do dzielenia się z graczami kolejnymi materiałami i informacjami. Niektóre mogą spotkać się z mieszanym przyjęciem.

Zwiastun przybliżający świat nowego Saints Row

Targi Gamescom 2021 nie zasypały nas lawiną większych niespodzianek, ale akurat zapowiedź nowego Saints Row można pod tę kategorię podciągnąć. Napisaliśmy całkiem sporo na temat wizji twórców na reboot tego dobrze znanego cyklu, ale już jest okazja do ponownego zatrzymania się przy nim na chwilę.

Stał się nią zwiastun „Witajcie w Santo Ileso". Tytuł wydaje się tutaj bardzo wymowny. Jest to materiał, ze pośrednictwem którego ujawniano nieco więcej szczegółów dotyczących nadchodzącej ewolucji serii Saints Row. W głównej mierze skupia się na świecie powstającej gry, daje możliwość nieco bliższego zapoznania się z nowymi bohaterami, przeciwnikami oraz nowym podejściem do narracji. Poza przedstawicielami studia Volition pojawiła się tu Bryce Charles, amerykańska aktorka podkładająca głos pod domyślnego szefa.

Przynajmniej trzy dodatki do Saints Row

Podoba się? Mniejszy optymizm może panować co do innej poruszonej kwestii. Już teraz można mieć pewność, że Saints Row zostanie po premierze rozbudowany o przynajmniej trzy dodatki. Wspomniano bowiem o przepustce sezonowej dającej dostęp do „trzech dodatkowych odcinków”. Nie jest to wprawdzie nic zaskakującego w dzisiejszych czasach, ale rozmowy o rozszerzeniach przed premierą nie są szczególnie ciepło odbierane przez część graczy.

Saints Row ma zadebiutować w lutym 2022 roku. Oczywiście jeśli nic się nie zmieni. Nowe Saints Row zmierza na PC (wyłączność Epic Games Store) oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S.

A jeśli ktoś nie miał do czynienia z tą serią, jest dobra okazja by to zmienić. Na Epic Games Store rozdawane jest za darmo Saints Row: The Third Remastered. Promocja trwa do czwartku.

Źródło: Saints Row