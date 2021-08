Automachef oraz Saints Row: The Third Remastered. Przez najbliższy tydzień to właśnie te tytuły można przypisywać do swojego konta w sklepie Epic Games Store.

Automachef do pobrania za darmo

Rozdając Void Bastards i Yooka-Laylee zarządzający Epic Games Store nie ukrywali, że kolejną darmową grą będzie Automachef. Nic się w tej kwestii nie zmieniło, w związku z czym zainteresowani mogą już pobierać tę grę logiczną przygotowaną przez studio Hermes Interactive.

O co w niej chodzi? W największym skrócie, o budowanie zautomatyzowanych restauracji. Czy taka rozgrywka może dawać frajdę? Na 71%, właśnie do takiego poziomu dobiła średnia ocen z recenzji. Teraz można jednak zweryfikować Automachef samodzielnie i to za darmo, promocja trwa do 2 września do godziny 17:00 naszego czasu.

Saints Row: The Third Remastered za darmo z okazji zapowiedzi Saints Row

Tytułowa niespodzianka to natomiast darmowy Saints Row: The Third Remastered. Nie dalej jak wczoraj zapowiedziano reboot serii Saints Row, o czym pisaliśmy już nieco szerzej w oddzielnej publikacji. Wersja PC będzie dostępna wyłącznie w sklepie Epic Games Store, co, umówmy się, nie stanowi zaskoczenia w świetle doniesień sprzed kilku miesięcy.

Tutaj najważniejszą informacją jest jednak właśnie darmowy Saints Row: The Third Remastered z zeszłego roku, który również może być przypisany do konta do 2 września do godziny 17:00 naszego czasu. Względem oryginału można liczyć tu na poprawioną oprawę wizualną. W pakiecie znajdują się też wszystkie trzy rozszerzenia z zestawami misji i ponad 30 innymi dodatkami.

