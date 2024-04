Parlament Europejski uchwalił nową dyrektywę, która wprowadza wymagania dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń. Co prawda zmiany mają wejść w życie dopiero w przyszłym roku, ale będą bardzo ważne dla konsumentów.

Chodzi o dokument “Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.”, który ustanawia ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (tj. grzejników elektrycznych, promienników podczerwieni, kuchenek gazowych, grzejących wieszaków na ręczniki i elektrycznych grzejników podłogowych).

Jednym z założeń projektu ma być dopracowanie produktów związanych z energią - w dokumencie czytamy:

“Wiele produktów związanych z energią ma znaczny potencjał do bycia ulepszonymi, aby zredukować wpływ na środowisko i osiągnąć oszczędności energii dzięki lepszym projektom, co prowadzi również do oszczędności gospodarczych dla przedsiębiorstw i użytkowników końcowych.”

Poprawa efektywności energetycznej

Nowa dyrektywa wprowadza wymóg poprawy efektywności energetycznej urządzeń - w dokumencie czytamy m.in.:

“Poprawa efektywności energetycznej produktów i efektywności wykorzystania zasobów przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw energii i zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne, co stanowi warunki konieczne zdrowej gospodarki, a tym samym zrównoważonego rozwoju.”

Urzędnicy zwrócili uwagę na ograniczenie poboru energii w trybie czuwania lub po wyłączeniu:

“W stosownych przypadkach ogólną zasadą jest, że zużycie energii przez produkty związane z energią w trybie czuwania lub po wyłączeniu powinno być ograniczone do minimum koniecznego do ich należytego funkcjonowania.”

Wprowadzone zmiany powinny przełożyć się na niższy pobór energii w trybie czuwania lub po wyłączeniu, a w efekcie też niższe rachunki za prąd (a warto zaznaczyć, że grzejnik elektryczny to jeden z tych sprzętów elektrycznych, które pobierają najwięcej energii w naszym domu).

Części zamienne do naprawy sprzętu

Dyrektywa wymusza też na producentach (lub autoryzowanych przedstawicielach) wprowadzenia do obrotu części zamiennych, które ułatwiałyby naprawę sprzętu:

"Środki wykonawcze mogą wymagać od producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, wprowadzających do obrotu lub użytkowania części i podzespoły, aby przekazywali producentowi danego produktu objętego przepisami wykonawczymi odpowiednie informacje o składzie materiałowym i zużyciu energii, materiałach lub zasobach części lub podzespołów."

Nowe wymagania uproszczą proces naprawy urządzeń - takie usługi powinny być tańsze (lub nawet dostępne dla zwykłych użytkowników). Ograniczy to też napływ elektrośmieci.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Nowe prawo wejdzie w życie dopiero od 1 lipca 2025 r. Warto jednak zaznaczyć, że część przepisów wchodzi w życie już 9 maja 2024 r. - przepisy zabraniają tutaj wprowadzania do obrotu produktów, które po krótkim czasie traciłyby swoje właściwości:

"Producenci, importerzy ani upoważnieni przedstawiciele nie mogą wprowadzać do obrotu ani oddawać do użytku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń lub oddzielnych powiązanych regulatorów zaprojektowanych w taki sposób, aby w krótkim czasie po oddaniu do użytku zmieniały swoje działanie lub właściwości, co prowadzi do obniżenia którejkolwiek z deklarowanych wartości parametrów określonych w niniejszym rozporządzeniu."

foto na wejście: Adobe Stock