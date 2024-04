Zużycie prądu w kuchni. Nie każdy wie, ile to kosztuje

Sprzęty kuchenne zużywają duże ilości energii elektrycznej. Dotyczy to przede wszystkim tych urządzeń, które służą do podgrzewania potraw lub wody. Czy wiesz, ile energii zużywają poszczególne urządzenia w twoim domu?

Ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej, coraz częściej zastanawiamy się, w jaki sposób możemy obniżyć rachunki za prąd. Aby móc skutecznie kontrolować swoje wydatki, należy wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej energii elektrycznej.

Jednym z urządzeń, które wiąże się z największym zużyciem energii w kuchni, jest kuchnia indukcyjna. Coraz częściej decydujemy się na jej montaż w domu lub mieszkaniu w miejsce kuchenki czy płyty gazowej. Należy pamiętać, że korzystanie z płyty indukcyjnej musi być rozsądne.

Ile prądu zużywa płyta indukcyjna?

Jak przekazuje PGNiG, koszt użytkowania płyty indukcyjnej zależy rzecz jasna od liczby używanych pól oraz czasu gotowania. Jeśli założymy, że obiad gotowany jest codziennie, a do tego celu wykorzystujemy dwa pola grzejne o mocy 2,3 kW i 1,8 kW przez 30 minut dziennie, wiąże się to z dziennym zużyciem energii na poziomie 2,05 kWh. To zaś przy obecnych cenach ok. 2,20 zł. W skali roku mówimy więc o wydatku rzędu ok. 800 zł, choć jeśli ktoś korzysta z płyty indukcyjnej częściej, zapłaci za prąd jeszcze więcej.

Mikrofalówka – jak zredukować zużycie?

Kuchenka mikrofalowa jest nieoczywistym "złodziejem prądu" w kuchni. Przede wszystkim należy zrozumieć, że wybór określonej mocy grzewczej, nie jest równoznaczny ze zużyciem prądu. Sprawność mikrofalówki to ok. 50 proc., co oznacza, że ustawienie mocy mikrofal na poziomie np. 800 W będzie wiązać się z poborem energii rzędu 1,6 kW.

Co więcej, jedna funkcja mikrofalówki może dodatkowo obciążyć nasz portfel. Mowa o opcji grilla. W zależności od modelu sam grill może mieć moc ok. 1 kW. Nie zawsze potrzebujemy dodatkowego grillowania, więc warto wyłączyć tę opcję, by wyraźnie zredukować zużycie energii.

Zmywarka – łatwo możesz oszczędzić na prądzie

Zmywarka zużywa ok. 0,7 kWh na cykl. Jeśli przyjmiemy, że działa ona raz dziennie, w skali roku zużyje ona ok. 255 kWh energii elektrycznej, co wiąże się z kosztami na poziomie 250-300 zł. W łatwy sposób można oszczędzić na rachunkach za prąd. Jak podaje Tauron, wyłączenie programu suszenia naczyń w zmywarce redukuje zużycie energii nawet do 30 proc.

Czajnik elektryczny – duża moc, duże zużycie

Czajnik elektryczny wyposażony jest w grzałki o dużej mocy, aby móc możliwie szybko ugotować wodę. Jeśli przyjmiemy, że czajnik o mocy 2 kW pracuje w ciągu dnia ok. 20 minut, to w ciągu dnia zużywa on ok. 0,66 kW. Jeśli będziemy gotować więcej wody, niż nam potrzeba, zużycie będzie z pewnością większe. Warto więc zmienić nawyki tak, aby rachunki za prąd były możliwie niskie.